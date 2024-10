Corsa e nordic walking alla Beko Run: 20 chilometri di sport tra i laghi

Domenica 27 ottobre 2024 si terrà la “20km dei due laghi – Beko Run“, una corsa podistica competitiva FIDAL regionale e non competitiva, con un percorso di 20 chilometri. La partenza è fissata per le 9 dallo stabilimento Beko di Cassinetta di Biandronno. L’evento prevede anche una camminata non competitiva di 7 km, aperta a Nordic Walking e Plogging, organizzata in collaborazione con l’AVIS di Biandronno.

Le iscrizioni sono aperte, con la possibilità di ricevere la maglia tecnica dell’evento per i primi 300 iscritti. Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Luciano Rech al numero 339 2487243 o via email a rechluciano62@gmail.com.

L’iniziativa ha il patrocinio di diversi comuni tra cui Biandronno, Ternate, Varano Borghi, Comabbio, Mercallo e Vergiate, ed è sostenuta da vari sponsor, tra cui Eolo, Tigros e Decathlon.