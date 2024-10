Una veglia per la pace: 48 ore di presidio artistico allo Spazio YAK di Varese

Dalle 18.00 di venerdì 25 alle 18.00 di domenica 27 ottobre, Spazio YAK si trasformerà in un presidio artistico per la pace. Rimarrà aperto ininterrottamente per ospitare l’installazione “Dear Laila” dell’artista palestinese Basel Zaraa

In un momento storico in cui le guerre sono entrate con prepotenza nella nostra quotidianità, Spazio YAK prende un impegno nel promuovere la cultura della pace sul territorio attraverso l’arte, offrendo un tempo per ascoltare, contemplare e porsi delle domande.

I soci di Karakorum SRL Impresa Sociale propongono alla città di aderire ad un’azione poetica collettiva: una veglia artistica per la pace.

Dalle 18.00 di venerdì 25 alle 18.00 di domenica 27 ottobre, Spazio YAK si trasformerà in un presidio artistico per la pace.

Rimarrà aperto ininterrottamente per ospitare l’installazione “Dear Laila” dell’artista palestinese Basel Zaraa, che potrà essere fruita non-stop da uno spettatore per volta.

SINOSSI SPETTACOLO

Dear Laila è un’installazione interattiva che ricrea la casa di famiglia nel campo profughi palestinese di Yarmouk a Damasco. Attraverso audio, fotografie e oggetti, l’installazione vuole riportare in vita un luogo ora distrutto. Viene vissuta da un singolo spettatore alla volta, per una durata di 20 minuti.

La performance nasce dalla richiesta della figlia dell’artista di essere portata nella casa in cui il padre aveva passato l’infanzia, costringendolo ad affrontare con la bambina il fatto che fosse un campo profughi palestinese.

Da questa domanda spontanea ed ingenua l’artista ha deciso, non potendo accompagnare la bambina a vedere quel luogo, di “portare” il luogo da lei attraverso il linguaggio dell’arte performativa.

LA RACCOLTA FONDI: YAK PER IL TERRITORIO

L’iniziativa è inserita nella campagna di fundraising “30 giorni per donare” promosso dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, che ha la finalità di raccogliere fondi per la produzione di un progetto di promozione della cultura della pace rivolto ai bambini e alle bambine della città e in particolare alla comunità del quartiere popolare di Bustecche. Al termine della raccolta fondi, la Fondazione raddoppierà il valore delle donazioni raccolte.