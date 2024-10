Plusdotazione e doppia eccezionalità a scuola. Se ne parla a Varese

“Lo sguardo inclusivo della scuola su plusdotazione e doppia eccezionalità” è il totolo del convegno in programma sabato 26 ottobre dalle ore 14 alle 18 nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria in via Dunant.

Il tema sarà affrontato da esperti del settore spaziando tra linee teoriche, proposte di legge ed esperienze didattiche attive in provincia di Varese.

Valorizzare il talento e l’alto potenziale dei ragazzi a partire dalla capacità di individuare gli studenti gifted e quelli doppiamente eccezionali (cioé studenti che presentano abilità cognitive sopra la norma e allo stesso tempo una difficoltà o un disturbo del neuro-sviluppo) è la premessa necessaria ad ogni approccio alla materia.

L’argomento sarà quindi introdotto dalla pedagogista Maria Chiara Moneta, specializzata nel settore, seguita dalla testimonianza di Lara Milan e Valeria Resta circa l’intervento in Senato a supporto del disegno di legge dedicato al tema (QUI L’ARTICOLO).

Ci sarà quindi un aggiornamento sull’evoluzione dei progetti relativi alla plusdotazione attivi tra Varese e provincia, a cominciare dall‘Istituto Salesiano del capoluogo, la prima scuola SEM in Italia ad applicare il metodo Renzulli sulla valorizzazione del talento di ogni singolo alunno all’interno di un progetto scolastico globale che coinvolga tutta la scuola.

Il convegno sarà anche l’occasione per riportare i risultati del progetto di formazione dei docenti sul tema, avviato con il sostegno dell’ex preside Maria Rosa Rossi – presente al convegno – e finalizzato a sperimentare strategie capaci di coinvolgere i ragazzi plusdotati in attività scolastiche collettive e da cui è nato un manuale specifico.

«In generale è molto difficile coinvolgere e ancora prima individuare bambini e ragazzi plusdotati perché non sempre sono brillanti come molti si aspettano – spiega la psicologa Valeria Resta – Al contrario spesso gli studenti gifted mancano di metodo, sono molto creativi oppure, non trovando la strada per emergere, attivano meccanismi controproducenti. Ogni ragazzo, anche nella plusdotazione, è unico e va accompagnato a trovare al strada per realizzare il proprio potenziale».

Interessante in quest’ottica l’approccio di “formazione verticale” messo in atto dall’Istituto comprensivo Iqbal Masih di Malnate dove diversi insegnanti di ogni grado, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria, si sono coordinati per arrivare all’identificazione precoce della plusdotazione. «Con risultati eccellenti – commenta Resta – perché in effetti le segnalazioni arrivate dalla scuola sono poi state confermate dalla diagnosi.

Il convegno è promosso da MindRoom e Sem Italy in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale e con il patrocinio tra gli altri di Comune e Provincia di Varese e Ordine degli psicologi della Lombardia.

Tra i relatori anche Federica Grilanda, Elisabetta Piotti, Paola Basso e Paola Maraschi.

La partecipazione è aperta a genitori, insegnanti, formatori e psicologi ed è per tutti gratuita compilando il modulo a QUESTO LINK.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione .