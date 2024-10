L’evento di Halloween al centro Didattico Scientifico di Tradate: Cacciatori di mostri

Doppio appuntamento per il 31 ottobre: al pomeriggio attività per bambini dai 5 agli 11 anni, alla sera per ragazzi dai 12 ai 99 e più

Doppio evento di Halloween al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta: pomeridiano per piccoli avventurosi e serale solo per veri coraggiosi‍️!

Cacciatori di mostri (pomeriggio)

Halloween o la vigilia di Ognissanti… Eppure appena si pensa ad Halloween si pensa a zucche intagliate, dolcetti, scheletri, mostri… E allora attenzione, giovani cacciatori di mostri, dai nostri colleghi americani è giunta una strana immagine che ritrae un volto misterioso … Abbiamo quindi bisogno di voi affinché scopriate di quale essere si tratta perché solo dandogli il giusto nome potremo catturarne lo spirito e non essere sopraffatti dal terrore. Sarete abbastanza coraggiosi da superare le prove che vi attendono?

Consigliato per piccoli avventurosi da 5 agli 11 anni!

▪ L’attività si svolgerà in due turni:

– 14:00-15:45

– 16:30-18:15

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA online

Quota di partecipazione: 10€ ingresso minori e 6€ ingresso accompagnatore adulto.

Cacciatori di mostri (sera)

Halloween o la vigilia di Ognissanti… Eppure appena si pensa ad Halloween si pensa a zucche intagliate, dolcetti, scheletri, mostri… E infatti una strana immagine ci è stata inviata dai colleghi americani, un’immagine che ritrae un volto strano… Non sappiamo di cosa si tratta e quindi abbiamo bisogno di esperti di sovrannaturale per aiutarci a dare un nome allo strano essere… Siete abbastanza coraggiosi da avventurarvi nell’oscurità e superare tutte le prove che troverete sul vostro cammino?

Consigliato per coraggiosi esploratori dai 12 ai 99+ anni.

▪ L’attività si svolgerà in due turni:

– 19:00-20:30

– 21:30-23:00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA online

Quota di partecipazione: 10€ ingresso minori e adulti.

_____________________________________________________________

Al fine di poter partecipare a più attività possibili e godervi una fantastica giornata insieme, non dimenticatevi del tempo necessario per raggiungere il centro (una comoda passeggiata di 20 minuti adatta a tutti, passeggini inclusi).