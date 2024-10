Al Jrc di Ispra ospita il concerto benefico “Voci per la Vita”

Un incontro tra esperti e musica, promosso dal Club Europeo e il Coro Anemone, per sostenere la lotta al cancro al seno

Il Coro Anemone di Ispra in collaborazione con il Club Europeo “Amici della Storia” è felice di annunciare l’evento culturale e informativo “Voci per la Vita: Musica e Solidarietà nella Lotta contro il Cancro al Seno” che si terrà sabato 26 ottobre alle ore 16:45 presso il JRC Club House di Ispra.

L’iniziativa è organizzata a sostegno dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS) di Ispra e mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e del supporto alle donne colpite dal cancro al seno.

La serata prevede un ricco programma di interventi di esperti nel campo della prevenzione e cura di questa specifica patologia e sarà arricchito dalle esibizioni musicali del Coro Anemone.

Tra i relatori di spicco, parteciperanno: Prof. Gian Paolo Morgano – Coordinatore dello sviluppo delle linee guida europee sul cancro al seno, presenterà le ” Linee Guida Europee per lo screening e diagnosi del Cancro al Seno”; Dr.ssa Letizia Carnelli: Psicoterapeuta, condividerà aspetti sull’importanza del supporto psicologico per le donne operate; Dr. Davide Gaglione: Medico chirurgo, Medicina Funzionale Integrata, affronterà il tema dell’alimentazione nella prevenzione oncologica; Dr.ssa Eva Fasolo: Fisioterapista, discuterà i benefici dell’esercizio fisico nella prevenzione e gestione del tumore; Dr.ssa Fabrizia Galli e Dr.ssa Generosa Negri: Esamineranno le implicazioni delle mutazioni genetiche.

Dorelia Simona Lipsa, presidente del Coro Anemone, afferma: «Credo profondamente nel potere terapeutico della musica che non solo guarisce chi l’ascolta ma anche chi la crea. La presenza del Coro Anemone diretto dal M° Cristina Majocchi e accompagnato al pianoforte dal M° Angela Villa, vuole essere una voce di speranza e concreta solidarietà».

”Voci per la Vita”, che combina informazione, musica e comunità grazie al supporto organizzativo di Adele Di Donato Pinato Presidente del Club Europeo, e Riccardo Cattania degli “Amici della Storia” rappresenta un’opportunità per approfondire temi di salute pubblica, in particolare la sensibilizzazione sulla prevenzione del cancro al seno, sottolineando l’importanza della solidarietà.

L’evento è aperto a tutta la comunità ed è gratuito.