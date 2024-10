Pranzo e Castagnata all’Oratorio di Calcinate del Pesce

L’evento si terrà domenica 27 ottobre presso l’Oratorio di Calcinate del Pesce, in via Ettore Ponti 153

L’Oratorio di Calcinate del Pesce organizza una giornata all’insegna della tradizione e della convivialità, domenica 27 ottobre 2024. L’evento prevede un pranzo con menù fisso alle ore 12:30 e, a seguire, una castagnata pomeridiana.

Il menù fisso, al costo di 20 euro, include un delizioso tris di polenta:

Polenta e Zola,

Polenta e Bruscitt,

Polenta con salsiccia e funghi,

accompagnato da caffè per concludere in dolcezza.

Per chi avesse intolleranze, allergie o esigenze particolari per i bambini, è possibile comunicarlo al momento della prenotazione contattando Melissa al numero 333 3880388 (preferibilmente via WhatsApp) entro mercoledì 23 ottobre.

Dalle 14:30, la festa continua con caldarroste, crêpes e vin brulé per tutti i partecipanti. Un’occasione imperdibile per trascorrere una domenica autunnale in compagnia e con sapori autentici.

L’evento si terrà presso l’Oratorio di Calcinate del Pesce, in via Ettore Ponti 153. Non mancate, vi aspettiamo numerosi!