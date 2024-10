A Brunello il quarto concerto di “Reviviscenze Musicali”

“ArtandCharity”, in collaborazione con la Fondazione Jupiter, è lieta di annunciare il quarto concerto della rassegna “Reviviscenze Musicali”. L’appuntamento è per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 21:00 nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria Annunciata, Brunello.

Il concerto vedrà protagonista il celebre pianista M° Carlo Levi Minzi, che eseguirà tre delle ultime e più profonde Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven:

Piano Sonata No. 30 in Mi maggiore, Op. 109

Piano Sonata No. 31 in La bemolle maggiore, Op. 110

Piano Sonata No. 32 in Do minore, Op. 111

Carlo Levi Minzi, un interprete di fama internazionale, vanta una carriera concertistica di oltre 40 anni nelle principali città d’Europa e America. Ha collaborato con grandi Maestri e si è distinto per il suo vasto repertorio che spazia da Bach alla musica contemporanea, con particolare attenzione al ciclo integrale delle Sonate di Beethoven, Mozart, Schubert e Skrjabin.

Donazioni:

In occasione del concerto, è gradita una donazione libera e consapevole, il cui ricavato sarà destinato a sostenere il progetto “DOPO DI NOI”, un’iniziativa che ha l’obiettivo di accompagnare giovani disabili verso una maggiore autonomia.