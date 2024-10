Che fare con i bambini nel weekend del 25, 26 e 27 ottobre tra Varese e provincia

Tanta pioggia ma anche tantissimi eventi per i bambini in quest’ultimo weekend di ottobre. In programma diverse occasioni di gioco, spettacoli, laboratori e attività creative, alcune ispirate all’imminente festa di Halloween.

In programmaTra le proposte anche qualche incontro dedicato ai genitori, tra smartphone e plusdotazione.

Viste le previsioni meteo per le attività all’aperto e in natura si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma degli eventi in programma in caso di pioggia.

EVENTI

VARESE – Domenica l’oratorio della Brunella ospita una grande Festa per creare la Banca del Gioco a Varese. Tra buon cibo e divertimento parte la raccolta di fondi e di giocattoli per creare in città un nuovo spazio gratuito e inclusivo aperto a tutti i bambini e alle loro famiglie – L’iniziativa

VARESE – Rinviato settimana scorsa, torna domenica dalle ore 10 “Un Sorriso per il Ponte”. I Giardini Estensi di Varese saranno invasi dalle attrazioni più belle e incredibili, trasformandosi in un parco giochi di divertimento ma anche educativo – Tutte le informazioni

TRADATE – Viaggi spaziali alla scoperta del cielo di Halloween, esplorazione dei boschi e giochi in natura nella nuova domenica di Porte Aperte del Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta – Qui tutto il programma

VARESE – Per tutto il weekend appuntamento con le Caldarroste in cima al Sacro Monte, alla Terrazza del Mosè. Con il ricavato si finanzieranno le nuove luci di Natale per il borgo – L’evento

SOLARO – Domenica 27 ottobre, dalle 10 alle 19 in via Mazzini è in programma la Fiera d’Autunno con mercatini di hobbistica e antiquariato e bancarelle di vin brulè, piatti tipici e una grande castagnata in compagnia – Qui tutte le informazioni

ASPETTANDO HALLOWEEN

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Domenica pomeriggio è in programma la Festa di Halloween in pineta con il Villaggio del Mistero, Dolcetto o scherzetto, letture e truccabimbi a tema – Tutti i dettagli

TRADATE – Sabato 26 ottobre bambini e ragazzi vanno A caccia di mostri dal pomeriggio fino a sera negli spazi del Centro didattico scientifico del Parco Pineta – I dettagli

AZZATE – Al Roccolo, l’orto sensoriale che si trova nella splendida Piana di Vegonno, sabato e domenica c’è un nuovo weekend di Festa delle zucche con possibilità di prenotare anche per i bambini divertenti laboratori creativi per intagliare la zucca con fantasia in vista di Halloween – Come partecipare

BESOZZO – In vista di Halloween Sabato 26 ottobre alle ore 18 al Teatro Duse va in scena Una scuola da brividi, il musical da paura di Soia spettacoli. A seguire merenda a tema e libri da brividi per tutti. Partecipazione gratuita – Scopri di più

VARESE – Mirtilla, Livilla e Sibillia sono le tre simpatiche streghette protagoniste del Musical di Halloween in programma domenica mattina alle ore 10.30 al Miv – Multisala impero Varese. Uno spettacolo teatrale coinvolgente, proposto dal Cappellaio Matto per divertire grandi e piccini con una combinazione di magia, comicità e balloon art – Lo spettacolo

VARESE – I ragazzi di Racconti al pentagramma e il coro voci bianche del Liceo musicale di Varese domenica pomeriggio portano in scenaall’Auditorium di via Garibaldi lo spettacolo originale Il fantasma del Liceo musicale, dramma giocoso di Halloween in 12 quadri ispirato al Fantasma dell’Opera. Ingresso a offerta libera – I dettagli

CASTELLETTO TICINO – Sabato 26 ottobre alle ore 10.30 in biblioteca c’è Un fantasma d’altri tempi, incontro per bambini con l’autrice novarese Daniela Mazzoni per dare vita insieme a una delle avventure di Betta e Matilde – L’iniziativa

GIOCHI E LABORATORI

MALNATE – Appuntamento sabato e domenica con la prima edizione di Malnate Games, la manifestazione dedicata ai giochi da tavolo che propone attività, laboratori, giochi di ruolo e tanto altro per bambini e ragazzi – Qui tutto il programma

SOMMA LOMBARDO – Bambini Alla ricerca del Santo Graal nel bosco incantato del Lazzaretto domenica. Una speciale caccia al tesoro promossa dall’associazione La Casa di Mago Merlino che con l’occasione inaugura la sua nuova Casetta nel Parco del Ticino. In caso di pioggia l’evento è rinviato al 3 novembre – Tutti i dettagli

GAVIRATE – Sabato e domenica, in occasione di Milibro al Chiostro di Voltorre, diversi attività gratuite sono proposte ai bambini su prenotazione. Per i più piccoli c’è il laboratorio di movimento espressivo Orso Buco, e il laboratorio di stampa con collografia Passeggiata nel bosco, naso in sù. Per i più grandi (dai 9 anni) c’è invece il laboratorio con il fumettista Cristal Okami Facce da Manga – Come partecipare

VENEGONOSUPERIORE – Sei domande e un’ora di tempo per rispondere. Queste le coordinate della nuova Library escape della biblioteca di Venegono a tema “Cura delle creature magiche” a disposizione dei bambini con le loro famiglie e per i ragazzi dagli 11 anni in autonomia fino al 30 novembre – La locandina

STORIE E SPETTACOLI

SAMARATE – Domenica 27 ottobre lo spettacolo Varietà pupazzi della compagnia Bottega teatrale si inaugura Volare, la nuova rassegna di teatro per bambini promossa all’interno di Samarate loves books e curata da progetto Zattera teatro. Partecipazione gratuita e merenda per tutti a fine spettacolo – L’iniziativa

SUMIRAGO – Domenica 27 ottobre tutti i bambini sono invitati al Compleanno di Giulio Coniglio,alle ore 17 nella Sala del Bello. Lo spettacolo della compagnia barese Gianteatrino apre la sezione sumiraghese della rassegna Primi Applausi a cura dell’Arca di Noe – Lo spettacolo

BIANDRONNO – La Filarmonica di Biandronno porta in scena in sala Verdi le Colonne sonore dei cartoni animati in un concerto speciale accompagnato da cantanti e proiezione di immagini – Il concerto

GAVIRATE – Domenica pomeriggio a chiudere Milibro, il Festival della Microeditoria autoptodotta e del Libro d’artista ospitato dal Chiostro di Voltorre, sarà lo spettacolo di teatro e narrazione Immaginari circensi della compagnia Quelli dell’Eugenio. Evento gratuito – Qui tutto il programma

VARESE – I Sabati della meraviglia della Libreria degli Asinelli questa volta raccontano ai bambini le divinità greche, a partire bellissimo libro di Laura Orvieto “Storie di bambini molto antichi”. Come sempre l’ingresso è libero e non è richiesta alcuna prenotazione, basta arrivare puntuali alle 11 e mettersi in cerchio ad ascoltare le storie scelte dalla libraia Laura. Benvenute nonne e mamme, nonni e papà – La locandina

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO? – Lupi protagonisti dei consigli della libraia Laura Orsolini che questa settimana propone ai bambini Il segreto del lupo, un albo illustrato dolcissimo, e ai ragazzi Ravensong, un romantasy bellissimo, anche nella rilegatura – Le recensioni

ESCURSIONI

APPIANO GENTILE – Nuovo appuntamento domenica con i Wild Camp organizzati da Insubriparks. Una giornata per famiglie con figli dai 6 ai 13 anni ricca di attività all’aria aperta e momenti educativi per divertirsi insieme a costruire zaini e rifugi e sfidarsi in esplorazioni e giochi di equilibrio – Come partecipare

MAMMA E PAPÀ

GAVIRATE – Venerdì pomeriggio alle ore 18 l’aula Salvini dell’Istituto Stein Ospita un incontro per presentare la figura del Tutore volontario del minore straniero non accompagnato – I dettagli

VARESE – Sabato pomeriggio l’Aula maga di via Ravasi dell’Università dell’Insubria ospita l’incontro gratuito Lo sguardo inclusivo della scuola su plusdotazione e doppia eccezionalità, con esperti sul tema ed esperienze varesine attive nel campo, tra cui l’Istituto Salesiano di Varese e l’Istituto comprensivo di Malnate – Come partecipare

TRADATE – Sabato 26 ottobrela Villa Truffini ospita il convegno organizzato dalla Cooperativa sociale Baobab su Rischi e opportunità educative degli strumenti digitali. L’invito a partecipare è rivolto ad insegnanti, educatori e genitori che avranno l’opportunità di confrontarsi con esperti del settore – L’iniziativa

GALLARATE – Quando dare lo smartphone ai figli? Vuole trovare una risposta a questa domanda l’incontro con lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai in programma lunedì 28 ottobre alle ore 18 alla Kids International school – L’evento

