A Tradate si parla di “Minori e digitale: opportunità e sfide educative”

Sabato 26 ottobre a Villa Truffini a Tradate si terrà il convegno dal titolo “Minori e digitale: opportunità e sfide educative“, si terrà un convegno per l’educazione e il benessere dei minori nell’era digitale. Un’occasione di confronto tra esperti nel campo della psicologia, della pedagogia e della tecnologia, con l’obiettivo di esplorare le dinamiche che caratterizzano il rapporto tra i giovani e il mondo digitale.

Il Programma della Giornata

La giornata inizierà alle 9 con la registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti istituzionali alle 9:30. Il convegno entrerà nel vivo alle 9:45, con gli interventi della professoressa Daniela Villani, professoressa Simona Ferrari e il professsor Angelo Bertolone, esperti nell’ambito dell’educazione e della mediazione digitale.

Daniela Villani, professoressa associata di psicologia generale all’Università Cattolica di Milano, introdurrà il tema della rappresentazione di sé e del corpo nei mondi digitali, evidenziando l’impatto che l’esposizione a ideali di bellezza online ha sull’autostima e sulla percezione del proprio corpo nei giovani. Simona Ferrari, associata in Pedagogia e Didattica all’Università Cattolica di Brescia e coordinatrice del CREMIT (Centro di Ricerca per l’Educazione ai Media, all’Informazione e alla Tecnologia), discuterà il metodo della peer media education, strumento fondamentale per sviluppare il pensiero critico nei giovani di fronte ai rischi del digitale. Infine, Angelo Bertolone, esperto in Media Education, si focalizzerà sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei contesti educativi, esplorando come questa tecnologia possa essere sia un oggetto di studio che un supporto nei processi educativi. Il convegno proseguirà con un coffee break alle 11:15, seguito da una sessione di interventi e domande aperte dalle 11 e 45 fino alle 12 e. 30, quando si concluderà la prima parte della giornata.

Il Laboratorio del pomeriggio Dopo un pranzo a buffet organizzato presso l’Oratorio San Luigi, si terrà il workshop dalle 14:30 alle 16:30, sempre presso l’Oratorio. Questa seconda parte della giornata vedrà la partecipazione di ulteriori esperti, tra cui Ina Llapushi, specialista in marketing strategico, Alberto Bellomo, esperto in tecniche di comunicazione digitale, e Gabriele Barreca, psicologo clinico. Durante il workshop, verranno presentate metodologie educative innovative, con un focus specifico sull’uso della tecnologia digitale per favorire l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze nei giovani.

Si parlerà di intelligenza artificiale, realtà virtuale e nuovi metodi educativi che promuovono un utilizzo consapevole del digitale. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare come queste tecnologie possono migliorare i processi educativi, ma anche di discutere delle sfide etiche e psicologiche legate al loro utilizzo.

L'evento, organizzato dalla Villa Truffini a Tradate, sarà una giornata intensa e ricca di contenuti, dedicata non solo ai professionisti del settore educativo e psicologico, ma anche a genitori, educatori e studenti interessati a comprendere le opportunità ei rischi del mondo digitale.

Dettagli Evento Luogo: Villa Truffini, Corso Paolo Bernacchi, 2 – Tradate Data: Sabato, 26 ottobre 2024 Orari: Convegno 9:00-12:30, Workshop 14:30-16:30 Partecipazione: Gratuita su prenotazione entro il 18/10/2024 Pranzo: €15 su prenotazione, presso l’Oratorio San Luigi