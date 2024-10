“Un Sorriso per il Ponte” torna ai Giardini Estensi di Varese

“Un sorriso per il Ponte”, è una grandissima ludoteca all’aperto organizzata da Il Ponte del Sorriso. Domenica 20 ottobre, dalle ore 10.00, i Giardini Estensi di Varese saranno invasi dalle attrazioni più belle e incredibili, trasformandosi in un parco giochi di divertimento ma anche educativo.

Accanto ai gonfiabili, al trenino, alle bolle giganti, al truccabimbi, al goal in porta, ai clown e ai Supereori, ci saranno anche laboratori creativi con l’arte del riciclo o che insegnano come coltivare una piantina, percorsi green per liberare il mondo dalla plastica, simpatici animali per imparare come avvicinarsi a loro, un laboratorio giocoso sulla corretta posizione per non affaticare la vista, l’accademia dei pompieri per sapere come si spegne un incendio, l’Ospedale dei Pupazzi per conoscere l’ospedale e non averne paura, i giochi di una volta per scoprire nuove ma vecchie forme di gioco.

Gli spettacoli di circo, di teatro, di magia, adatti ad ogni età, incanteranno i bambini ma anche gli adulti. Si partirà con le affascinanti esibizioni degli sbandieratori per poi aprire le attività della giornata, che prevede anche il torneo di Minibasket Scoiattoli. La polenta e zola, le succulente salamelle, le patatine fritte, i ravioli prelibati, il pane fragrante con le fumanti pizze, le focacce e i dolci, tutto fresco e appena sfornato, garantiranno un pranzo coi fiocchi.

Novità di quest’anno è la cioccolata calda. Una festa imperdibile che porterà gioia, allegria ma anche tanta solidarietà, resa possibile grazie ai moltissimi volontari de Il Ponte del Sorriso che, ogni giorno, sono presenti in ospedale per aiutare i bambini a guarire giocando, grazie alle numerose associazioni e sponsor. É richiesto un piccolo contributo destinato a sostenere i progetti per la salute e il benessere di bambini e adolescenti. In caso di pioggia la festa si terrà domenica 27 ottobre.

Programma

Dalle ore 09.30 – ingresso

PANE, PIZZA, FOCACCE DOLCI E SALATE, DOLCI VARI, TUTTO FRESCO

CIOCCOLATA CALDA

Dalle ore 09.30 – campetto da basket

INIZIO TORNEO MINI BASKET SCOIATTOLI

Ore 10.00 – lungo i giardini

Apertura ATTRAZIONI “uN SORRISO PER IL PONTE”

SBANDIERATORI e cloWn

Dalle ore 10.00 alle 18.30 – lungo i giardini e via Sacco

laboratori creativi

GIOCHI DI UNA VOLTA

IL PICCOLO GIARDINIERE

Gonfiabili

TRUCCABIMBI

bolle giganti

AMICI A QUATTRO ZAMPE

supereroi

animazione clown

OSPEDALE DEI PUPAZZI

ACCADEMIA DEI POMPIERI con breve intervallo pranzo

eco percorso

A TUTTO CAMPO di calcio

Dalle ore 10.00 alle 18.30 – via Sacco

TRENINO CON BREVE INTERVALLO PRANZO

Dalle ore 12.00 PRANZO STAND GASTRONOMICI E BEVANDE – lungo i giardini

ravioli freschi

polenta e bruscitt o gorgonzola

panini con SALAMELLE, wurstel, affettati

PATATINE FRITTE

dalle Ore 10.00 alle ore 18.00 ogni ora – centro giardini

SPETTACOLI DI FIABE DIVERTENTI

ORE 11.15 – salone Estense

SPETTACOLO “LE VOLPI E LE GALLINE”

Ore 14.30 – salone Estense

SPETTACOLO “LE VOLPI E LE GALLINE”

Ore 15.00 – lungo i giardini

SPETTACOLO “TUTTI AL CIRCO”

Ore 15.30 – salone Estense

SPETTACOLO DI MAGIA

Ore 16.30 – salone Estense

SPETTACOLO “LE VOLPI E LE GALLINE”

Ore 17.00 – lungo i giardini

SPETTACOLO “TUTTI AL CIRCO”