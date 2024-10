Una scuola da brividi per Halloween a Besozzo

Una scuola da brividi è il musical di Halloween per famiglie in scena sabato 26 ottobre alle ore 18 al Teatro Duse di Besozzo.

Lo spettacolo Una scuola da brividi è portato in scena della compagnia “Soia Spettacoli” con Caterina Soccini e altri giovani e talentuosi attori.

Vi siete mai chiesti come si diventa eroi?

In un mondo lontano, esiste una scuola che prepara i bambini a diventare i protagonisti delle fiabe, sia buoni che cattivi.

Gli eroi di questa storia sono i figli e i nipoti dei più grandi protagonisti delle fiabe: il nipote di Re Artù, la figlia di Dracula, il cucciolo del Lupo cattivo e tutti i loro compagni di classe.

Ma se un giorno uno scienziato dovesse rubare tutta la magia, esisterebbero ancora buoni e cattivi? I nostri protagonisti devono unire le forze per poter salvare la loro scuola e capiranno così che la divisione che esiste tra loro fin dall’alba dei tempi in realtà non è altro che uno sciocco pregiudizio. Non esistono buoni e cattivi, ma soltanto gli eroi delle fiabe.

Un musical mostruosamente divertente.

I bambini sono invitati ad assistere allo spettacolo mascherati con i loro look più mostruosi!

Al termine della rappresentazione caramelle e biscotti a tema paura per tutti e possibilità di prendere in prestito libri da brividi selezionati dalla Biblioteca Comunale itinerante.

L’ingresso è per tutti gratuito ma è consigliata la prenotazione scrivento a bibliteca@comune.besozzo.va.it, oppure telefonando allo 0332 970623 negli orari di apertura della biblioteca.

Lo spettacolo è proposto in continuità con i tanti eventi organizzati dall’Amministrazione comunale per famiglie e bambini e all’interno della rassegna “D’autunno a Besozzo” in occasione della festa di Halloween.