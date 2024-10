Il fantasma del Liceo musicale di Varese è un dramma giocoso di Halloween

Halloween è alle porte e al Liceo musicale di Varese qualcosa non va: è arrivato lui “Il Fantasma del Liceo musicale”. Questo il titolo dell’originale dramma giocoso di Halloween in 12 quadri, ispirato al più famoso “Fantasma dell’Opera” e portato in scena dagli allievi per un pubblico di bambini e ragazzi domenica 27 ottobre alle ore 17 all’Auditorium del Civico Liceo musicale Malipiero di Varese.

Sul palco per l’occasione i ragazzi di Racconti al pentagramma diretti dal Maestro Giuseppina Levato, affiancati per l’occasione dai loro docenti e dal coro di voci bianche del liceo preparato dalle Maestro Angela Ballerio ed Elena Altemani.

Narratore sarà Michele Fedrigotti, autore delle musiche assieme alla collega Maestro Francesca Rivabene su testi di Anna Castellazzi

Bambini e famiglie sono invitati a partecipare a questo evento da brivido coinvolgente in vista della notte più paurosa dell’anno.

L’Auditorium è in via Garibaldi 4 a Varese.

Ingresso a offerta libera.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate la segreteria del Civico Liceo Musicale allo 0332 255042 oppure scrivendo a segreteria.civicoliceomusicale@gmail.com.

Il fantasma del Liceo musicale è il primo di due spettacoli del Civico liceo musicale di Varese dedicati ad Halloween: giovedì 31 ottobre alle ore 20.30 l’Auditorium di via Garibaldi ospiterà il concerto “Due note… da paura” dell’Ensemble de Saxophones di Varese.