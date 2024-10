“Due note… da paura!”, il concerto di Halloween dell’Ensemble de Saxophones di Varese

La musica si prepara a fare spaventose magie a Varese con un evento imperdibile: il concerto di Halloween dell’Ensemble de Saxophones di Varese, in programma il 31 ottobre alle 20:30 presso l’Auditorium del Civico Liceo “Malipiero”. Verranno eseguite, tra le altre, musiche da brivido come quelle della colonna sonora di Psycho, noto film di Hitchcock, e dell’Apprendista Stregone, indissolubilmente legato al film Fantasia della Walt Disney.

A rendere l’evento ancora più speciale ci sarà il maestro Daniele Genovese, un giovane fisarmonicista di grande talento, che porterà una ventata di nuove sonorità al programma. La fusione tra le sensuali sonorità dei saxofoni e la vibrante voce della fisarmonica darà vita a un’atmosfera unica, perfetta per la notte di Halloween alimentando la varietà dei brani proposti per poter essere ancor più in grado di coinvolgere e incantare gli spettatori.

Sotto la direzione del Maestro Giuseppina Levato, l’Ensemble ha raggiunto interessanti traguardi, trasformando ogni esibizione in un’opportunità unica: «Alimentare la passione per la musica in chi suona e in chi ascolta dovrebbe essere la prima vera missione di un maestro», afferma la Levato, e queste parole risuonano in ogni nota suonata, trasmettendo un’energia contagiosa al pubblico. Questa serata non rappresenta solo una semplice esibizione, ma anche la continuazione dei festeggiamenti di venti anni di passione e cultura musicale del gruppo varesino.

Tra gli eventi che hanno segnato quest’anno di festeggiamenti, l’Ottava Edizione della Festa d’Estate Saxofonistica spicca per il suo successo, grazie anche alla partecipazione del talentuoso saxofonista Mario Marzi. Questo incontro ha lasciato un’impronta profonda nella comunità, dimostrando quanto la musica possa essere un collante sociale. La qualità degli artisti invitati negli eventi che si snodano durante tutto il 2024, e che hanno formato una vera e propria stagione musicale, e l’impegno dell’Ensemble, hanno contribuito a rendere ogni manifestazione un’esperienza memorabile, attirando sempre più appassionati desiderosi di vivere la musica dal vivo.

L’ingresso al concerto di Halloween è libero, partecipare significa unirsi a una tradizione che celebra venti anni di arte e cultura, e la comunità di Varese è caldamente invitata a scoprire la “paurosa” magia di questa serata. Il concerto di Halloween dell’Ensemble de Saxophones di Varese non è solo un evento musicale, ma anche un viaggio attraverso la storia e la passione che caratterizzano questa formazione. Non ci resta che attendere con entusiasmo questa serata che promette di essere un autentico capolavoro di emozioni.