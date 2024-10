Festa delle zucche presso “Il Roccolo”, orto sensoriale nella Piana di Vegonno

Il 19, 20, 26 e 27 ottobre, presso “Il Roccolo”, nella splendida Piana di Vegonno è in programma la

FESTA DELLE ZUCCHE

dalle 10 all 19.

Ci saranno tante attività: raccolta e vendita zucche, laboratorio creativo, degustazioni, show cooking, un ospite speciale e tante sorprese per grandi e piccini.

Per l’ingresso al campo non è richiesta la prenotazione.

Prenotazione richiesta per il laboratorio di zucche scrivendo un messaggio Whatsapp al numero 3491467217.

Il laboratorio sarà gestito su fasce orarie, in modo da permettere ai partecipanti di goderne al meglio.

Ingresso al campo 5 euro a persona a partire dai 3 anni

Laboratorio di zucche 20 euro a partecipante, comprensivo di zucca

Il laboratorio è rivolto a tutti i bambini, senza limiti di età.

E’ richiesta la presenza di un genitore.

