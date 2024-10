Una castagnata al Sacro Monte per finanziare le nuove luci di Natale

Questo weekend il Gruppo Lucine del Sacro Monte organizza la tradizionale Castagnata al Sacro Monte, un evento che promette di unire gusto e spirito di comunità, con un fine solidale.

La manifestazione si terrà sabato 19 ottobre nel pomeriggio e domenica 20 ottobre per tutta la giornata, sulla suggestiva balconata del Mosè, con il Sacro Monte a fare da scenografico sfondo.

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente destinato all’acquisto di nuovi addobbi natalizi per il borgo, contribuendo così a mantenere viva l’atmosfera festiva del Sacro Monte durante il periodo natalizio.

Partecipare alla castagnata non è solo un’occasione per gustare le tradizionali caldarroste in un ambiente unico, ma anche per sostenere il decoro e la bellezza di un luogo tanto caro ai varesini.