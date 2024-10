Ad Angera il primo evento di orienteering: al via la prima prova del Lombardia Sprint Tour 2024

Domenica 27 ottobre 2024, Angera ospiterà la prima prova del Lombardia Sprint Tour 2024, un evento di orienteering organizzato dalla ASD Dalla Chiesa Polisportiva di Sesto Calende. L’iniziativa si svolgerà nel cuore della città, tra le vie del centro storico, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere una mattinata all’insegna dello sport e dell’avventura.

Programma dell’evento

Il ritrovo è fissato presso l’entrata posteriore della palestra della scuola secondaria di Viale Monterosa, con apertura della segreteria alle ore 8:30. Le gare avranno due orari di partenza: la prima fissata per le ore 10:00 e la seconda per le 11:30.

Per chi volesse provare l’orienteering, l’evento offre anche una Prova di Orienteering dedicata agli esordienti, con partenza libera tra le 10:30 e le 11:15. I partecipanti avranno la possibilità di scegliere tra due percorsi, uno più corto e uno più lungo, pensati per adattarsi alle diverse esigenze.

Iscrizioni e costi

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento delle carte. È possibile iscriversi anche in gruppo, compilando il modulo Google apposito: https://forms.gle/S6DBXCaLuC1Fv8Y97 . Il costo di partecipazione è di 5€ a cartina, con un supplemento di 2€ per ogni mappa aggiuntiva richiesta. Il pagamento può essere effettuato in loco (solo contanti) o anticipatamente tramite bonifico.

Premiazioni

Le premiazioni si terranno dalle ore 13:00 circa e vedranno premiati i primi tre classificati di tutte le categorie agonistiche, oltre a tutti i partecipanti iscritti nella categoria MW10. L’orienteering, uno sport che unisce attività fisica e capacità di orientamento, è un modo divertente e stimolante per esplorare il territorio. Questo evento sarà un’occasione per trascorrere una mattinata diversa, in compagnia della famiglia o degli amici, tra le vie storiche di Angera. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web della ASD Dalla Chiesa o contattare l’organizzazione via email all’indirizzo fornito nella locandina.