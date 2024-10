Glam Night a Villa Porta, sulle sponde del lago Maggiore

Appuntamento per domenica 27 ottobre a partire dalle 17 nella splendida cornice di Villa Porta, a Luino, dove brand del territorio si alterneranno sulla passerella della Ballroom Limonaia, offrendo uno spettacolo di grande fascino e cura del dettaglio

Immersa in un parco rigoglioso di 10.000 metri quadrati, Villa Porta è un luogo unico dove bellezza e accoglienza si incontrano. Affacciata sulle incantevoli acque del lago Maggiore, la villa si distingue per i suoi romantici sentieri, la storica serra d’epoca e il pittoresco porticciolo. Una cornice suggestiva che fin dall’Ottocento ha accolto visitatori illustri e che oggi continua a essere un punto di riferimento per eventi esclusivi.

Domenica 27 ottobre, la storica villa ospiterà un evento esclusivo (su gradita prenotazione) dedicato alla moda e al lifestyle: la Glam Night. Un’occasione per immergersi in un’atmosfera di eleganza e lusso, dove brand del territorio si alterneranno sulla passerella della Ballroom Limonaia, offrendo uno spettacolo di grande fascino e cura del dettaglio.

L’evento prenderà il via alle 17.00 con un’accoglienza riservata agli ospiti, seguita alle 17.30 dall’inizio della sfilata che vedrà protagonisti alcuni tra i più noti brand locali. A concludere il pomeriggio, un aperitivo di saluto al costo di 15 euro che offrirà un momento di convivialità.

Per chi desiderasse prolungare l’esperienza, sarà possibile cenare al rinomato Tiffany Restaurant, con un menù speciale dedicato alla serata. Il costo della cena è di 45 euro, bevande escluse, e includerà una selezione di piatti prelibati che combinano tradizione e innovazione.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare direttamente Villa Porta all’indirizzo events@villaporta.style oppure telefonicamente al 338 8896296.

CONTATTI

Villa Porta

Via A. Palazzi 1,

21016 Luino (VA)

T: +39 338 8896296

@: info@villaporta.style

Sito | Facebook | Instagram