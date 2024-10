La prevenzione parte in municipio: a Gallarate al via Senologia al centro

Tre giorni di prevenzione del tumore al seno in piazza a Gallarate: in piazza Libertà fa tappa “Senologia al centro”, con la clinica mobile che offre screening gratuito – su prenotazione – alle donne del territorio del Gallaratese.

Iniziativa che unisce Comune e Lilt, insieme a Enrico Cantù Assicurazioni, che ha un suo tour della prevenzione che tocca diverse località del territorio tra Varesotto e Saronnese.

La prima giornata è stata caratterizzata da un’attenzione particolare: «Ho insistito perché fosse dedicata una giornata alle dipendenti» dice l’assessora ai servizi sociali Chiara Allai, affiancata da Stefania Picchetti, delegata ai servizi ai cittadini. «Siamo qui con Senologia al centro due volte nello stesso anno proprio per offrire una opportunità in più anche alle dipendenti, anche se poi già oggi lo screening è aperto anche alla cittadinanza».

Fondamentale è la collaborazione con Enrico Cantù Assicurazioni. «È da anni che con la nostra professione, per vocazione, parliamo di prevenzione» dice il titolare Enrico Cantù. «Con Generali proponiamo i servizi di check up e prevenzione, che è un percorso fondamentale per dare serenità alle persone. Un anno fa ho conosciuto Senologia al centro e abbiamo ideato un tour di dieci tappe, in alcuni mesi tocchiamo tutti i Comuni dove abbiamo le nostre sedi».

Così il tour è partito da Saronno a febbraio, si è passati poi a marzo Sesto Calende, ad aprile la tappa di Gallarate in piazza San Lorenzo, a maggio Solaro, a giugno Somma Lombardo, a luglio Lomazzo. E ancora una seconda tappa a Saronno a settembre, poi nella giornata del 24 settembre a Cassano Magnago. Dopo Gallarate, il tour di Enrico Cantù Assicurazioni proseguirà a novembre a Tradate, infine a Misinto a dicembre.