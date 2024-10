Nel “Mese rosa” la prevenzione del tumore al seno torna in piazza a Gallarate

A distanza di appena cinque mesi dalla precedente esperienza, la clinica mobile di Senologia al centro torna a Gallarate: da venerdì 25 a domenica 27 ottobre davanti al municipio (via Verdi/piazza Libertà) si terranno altre tre giornate di servizi diagnostici avanzati per la prevenzione del tumore al seno.

Visite senologiche, ecografie e mammografie saranno ancora una volta gratuite per le donne fino ai 45 anni e per le over 75, categorie che non rientrano nel programma di

screening mammografico offerto dall’Ats nel “mese rosa”.

Prenotazioni aperte

Iscrizioni aperte per le donne residenti a Gallarate, Cairate, Samarate Solbiate Arno,

Cassano Magnago, Oggiona con Santo Stefano, Jerago con Orago, Cavaria con

Premezzo e Albizzate.

Per accedere alle prestazioni all’interno della clinica mobile di Mobile System S.r.l. del

Gruppo Gnodi, è necessario prenotarsi telefonicamente al numero 3926590235, dal

lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18. Questi gli orari di apertura: venerdì 25, sabato 26 e

domenica 27 tutto il giorno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.

Un’iniziativa di Comune e Lilt

È l’amministrazione comunale di Gallarate, con il supporto della LILT Associazione provinciale di Varese, ad avere fortemente voluto replicare il servizio di prevenzione: lo

scopo è offrire al maggior numero di donne questa opportunità gratuita, inserendol ’appuntamento nel “mese rosa”. Desiderio condiviso e reso possibile anche grazie alla

presenza dei sostenitori Enrico Cantù Assicurazioni Società Benefit, Medilabor e Salve.

Le informazioni sulle tappe di Senologia al centro

Per maggiori dettagli e per il programma delle prossime tappe del tour consultare il sito www.senologiaalcentro.it

Ufficio Stampa Senologia al centro

ufficiostampa@senologiaalcentro.it