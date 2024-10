Ecco la squadra di Magrini in Provincia con le deleghe: a Forza Italia la Vicepresidenza

Dopo le elezioni provinciali del 29 settembre, il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, ha ufficializzato la distribuzione delle deleghe riflettendo i delicati equilibri della sua maggioranza che va da Forza Italia al Partito democratico, passando per Italia Viva e una serie di esperienze civiche e locali.

Il nuovo Vicepresidente è assegna ad un uomo di Forza Italia, Giacomo Iametti, eletto consigliere provinciale nella lista “La Provincia al Centro”. A lui è stata affidata la delega per l’edilizia scolastica.

Tra le altre deleghe assegnate si segnalano cinque esponenti del gruppo Civici e democratici e quattro ad esponenti di La provincia al centro, oltre a quelle a Iametti.

Alessandra Agostini: Supporto ai comuni, comprendente la transizione e sicurezza digitale, oltre a pari opportunità;

Stefano Bellaria: Transizione ecologica, con attenzione a temi strategici come il territorio e Malpensa;

Michele Di Toro: Grandi eventi e infrastrutture sportive, tra cui le Olimpiadi Milano-Cortina;

Pierluigi Gilli: Affari legali e generali, trasporto pubblico locale e autonomia differenziata;

Carmelo Antonio Lauricella: Formazione, istruzione e inclusione;

Matteo Marchesi: Cultura e turismo, incluso lo sviluppo di Santa Caterina del Sasso;

Fabio Passera: Viabilità e infrastrutture, con un focus anche sulle piste ciclabili;

Mattia Premazzi: Bilancio, organismi partecipati e patrimonio;

Enrico Vettori: Sistema idrico integrato, con particolare riferimento ad AQST Lago Varese e rapporti con Alfa e ATO.

Magrini ha deciso di mantenere per sé le deleghe per la Protezione Civile, la Programmazione strategica e altre materie non assegnate.

“Un percorso di condivisione e trasparenza”

Nella sua dichiarazione, Magrini ha enfatizzato l’importanza del percorso di consultazione e confronto che ha preceduto le nomine. “Ho avuto modo di confrontarmi con tutti i consiglieri eletti, aprendo un percorso di condivisione che riconosce il ruolo della Provincia come ‘Casa dei Comuni’. Sono soddisfatto sia nel metodo che nel merito per i nomi scelti e le competenze specifiche assegnate,” ha affermato.

Il presidente ha poi evidenziato il contributo atteso da ogni forza politica, invitando anche “Fratelli d’Italia” e “Lega Lombardia ideale e civici” a partecipare attivamente alla vita amministrativa della Provincia. “Non si tratta di allargare una maggioranza già definita, ma di cooperare per il bene del territorio,” ha spiegato Magrini, aggiungendo che è necessaria “una stretta di mano vigorosa per lavorare insieme” su temi complessi come sanità, lavoro e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Il commento dei Civici e democratici

“Con la giornata di oggi e l’attribuzione delle nuove deleghe ricomincia il lavoro e l’impegno dei consiglieri civici e democratici per la Provincia di Varese, le deleghe sono impegnative e di cruciale importanza per lo sviluppo e la coesione del nostro territorio. Garantiremo il nostro impegno, accanto ai colleghi consiglieri provinciali ed agli amministratori locali che hanno creduto in noi convinti che la competenza e il lavoro di squadra possano fare la differenza”.