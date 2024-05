A Morosolo è tutto pronto per l’edizione numero 14 di Agreenfest

È tutto pronto per l’edizione numero 14 di Agrifest di Casciago che quest’anno si trasforma in Agreenfest: nome leggermente cambiato, ma stessa location, stessa filosofia green e stesso ricco programma con tanti eventi, divertimento e occasioni per incontrarsi e informarsi.

Si parte venerdì 24 maggio con un evento in collaborazione con VareseNews: nel salone dell’Oratorio di Morosolo verrà proiettato il documentario “Un anno con le api”, frutto del lavoro fatto insieme a Federico Tesser dell’Azienda Agricola Fonteincantata di Casciago e dei videomaker Marco Corso e Thomas Massara. Ci sarà Tommaso Guidotti, giornalista di VareseNews, che racconterà come è nato il progetto e che sviluppi avrà. Al termine verranno presentate alcune ricette a base di miele, accomagnate da formaggi e vino locali.

Sabato 25 maggio è il giorno di AGReenrun Abbracciamo Casciago – Memorial “Dante Parietti”, la corsa per i sentieri e le strade di Casciago e Morosolo giunta all’ottava edizione. Una gara podistica non competitiva per tutti: il ritrovo è fissato per sabato 25 maggio alle 17 all’Oratorio di Morosolo, alle 18.30 ci sarà la partenza dell’Agreenrun (km. 6.7) e alle 18.35 la partenza della Mini-Agreenrun (km. 2.5), dedicata ai meno allenati e ai bambini nati dal 2010-2024. Le corse si svolgeranno con qualsiasi condizione meteo non proibitiva. Il ricavato delle iscrizioni (5 euro adulti, 3 euro bambini e ragazzi) verrà devoluto alle scuole di Casciago e Morosolo, verranno premiati oltre ai primi classificati (uomini e donne) anche i casciaghesi e le casciaghesi più veloci e la classe più numerose. La serata continuerà dopo la corsa con lo stand gastronomico e con la fantastica musica degli Acoustika. Durante Agreenrun chi può e vuole può portare le proprie scarpe da corsa o da ginnastica che non usa più (purché siano in buono stato), che verranno raccolte e donate all’associazione Pane di Sant’Antonio che le redistribuirà a chi ne ha più bisogno.

Domenica 26 maggio è la giornata dell’Agreenfest 2024, al nuovo Parco dei Ciliegi di Morosolo (in caso di maltempo l’evento sarà rinviato al 2 giugno). Ci saranno bancarelle con hobbysti, giochi e laboratori artistici a cura delle scuole medie e poi l’imperdibile Agreenrestaurant a mezzogiorno e sera. E ancora il battesimo della sella con l’Agriturismo Valtinella, il laboratorio con la cera d’api con Max Zaupa e quello per la costruzione di trottole con materiale di riciclo, la ludoteca itinerante e la pista delle biglie con l’associazione Il Tarlo.

L’acqua nei giorni della manifestazione sarà gratis, se chi vorrà bere porterà la propria borraccia, per ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica.

Per aggiornamenti sul programma si possono consultare i canali social e il sito della Pro Loco di Casciago: www.prolococasciago.it, FB e IG.

IL PROGRAMMA DEL 26 MAGGIO

h. 10.00 Apertura AGREENFEST e apertura del mercatino dei sapori e degli hobbysti

h. 11.00 Laboratorio costruzione trottole -Ass. Il Tarlo-

A cura di Associazione il Tarlo. Costruzione trottole con materiale di riciclo. Il Tarlo sara’ presente anche con la sua ludoteca itinerante e la pista in legno di biglie

h. 12.15 Apertura AGRIRESTAURANT

h. 14.30 Laboratorio con la cera -Max Zaupa-

Imparare a lavorare la cera. e creare una candela profumata. Cosa sono le api e perché sono importanti e quali lavori fanno. Costruire una polpetta di argilla piena di semini che i bambini porteranno a casa per far crescere tanti fiori

h. 16.30 Laboratorio costruzione trottole -Ass. Il Tarlo-

A cura di Associazione il Tarlo. Costruzione trottole con materiale di riciclo. Il Tarlo sarà presente anche con la sua ludoteca itinerante e la pista in legno di biglie

DURANTE tutta LA GIORNATA

– Battesimo della sella con Agriturismo Valtinella

– Laboratori per grandi e bambini per imparare a creare ed inventare. A cura delle ragazze e dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Villa Valerio” Casciago

h. 19.00 AGRIRESTAURANT … di sera h. 21.30 Chiusura festa