Eventi per bambini nel weekend del 24, 25 e 26 maggio tra Varese e provincia

Tempo variabile in quest’ultimo weekend di maggio che propone alle famiglie con i bambini tantissime feste per divertirsi e stare insieme all’aria aperta tra laboratori spettacoli di tatro o di strada, sport tanti giochi e qualche escursione, anche di notte.

EVENTI

VARESE – Nella serata di sabato 25 maggio la Festa di Capolago saluta la Baracca con una risottata da gustare nella lunga tavolata di via Fè e con l’esposizione di tutte le foto della scuola, dal 1946 a oggi – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Torna il Festival Sogni all’aria aperta con un weekend ricco di attività tra laboratori artistici, installazioni, mostre a cielo aperto, percorsi teatrali e spettacoli per grandi e bambini dalle ore 16 di sabato 25 maggio alle ore 18 di domenica 26 maggio – . Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 25 maggio 2024 il Comune di Castiglione Olona, in collaborazione con i gruppi e le associazioni locali, organizza la 10a edizione del “Borgo dei Balocchi”, un evento nato con l’idea di riscoprire tramite il gioco i valori, la cultura e le tradizioni di una volta – Tutte le informazioni

CASCIAGO – A Morosolo è tutto pronto per l’edizione numero 14 di Agreenfest. Da venerdì 24 maggio a domenica 26 tanti eventi, la proiezione di “Un anno con le api”, la corsa AgreenRun per le vie di Morosolo e Casciago e la giornata di domenica tra mercatini, laboratori e ottimo cibo – Tutte le informazioni

CARNAGO – Il 24, 25 e 26 maggio la centrale piazza Falcone e Borsellino torna a rivivere con la presenza delle associazioni attive sul territorio. Tre giornate dedicate alla musica, alla buona cucina e al divertimento per tutti e un’interessante occasione per conoscere da vicino le realtà culturali, sportive e sociali dove tanti volontari dedicano il loro tempo al servizio della comunità. Tutte le informazioni

GALLARATE – Da venerdì 24 a domenica 26 maggio torna a Gallarate la carovana colorata di Urban Lake Street Food Festival. Tre giorni dedicati al miglior cibo di strada, musica ed eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada e giochi per i bambini con ingresso gratuito e orario continuato. Tutte le informazioni

TRADATE – Nella nuova giornata di porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta e all’Ecoplanetario, con tante avventure da vivere sui sentieri o tra le stelle, un nuovo viaggio spaziale per giovani astronauti e uno speciale LibroGame Live “La selva del Fato” con i personaggi dell’avventura presenti in carne ed ossa grazie agli attori dell’associazione Luminanda- Scopri tutto il programma

CAIRATE – Domenica torna SuperAbilmente con sport, musica e laboratori dalle ore 10:00 alle ore 18:00 presso l’area feste in via Matteotti a Cairate – I dettagli

CISLAGO – Nel fine settimana l’edizione 2024 di “Happiness, nel Paese dei Bimbi in Festa”, l’evento organizzato ogni anno a Cislago dall’associazione Amici dell’Infanzia – Tutte le informazioni

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Domenica 26 maggio a Villa Mylius a Varese arriva la tappa del “Giro d’Italia delle cure palliative”. A promuovere la tappa bosina del tour, giunto alla terza edizione, sono l’associazione Sulle Ali e Fondazione Giacomo Ascoli. Un pomeriggio di attività e laboratori aperti e gratuiti – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese una grande caccia al tesoro nelle vie della città contro il gioco d’azzardo. Appuntamento per sabato 25 maggio l’evento DramaGame, una grande caccia al tesoro nelle vie della città. Un gioco urbano che unisce enigmi, prove e sfide – Tutte le informazioni

VERGIATE – Si conclude sabato mattina con Kamishi- Baj un ciclo di tre laboratori per bambini promossi dalla Biblioteca di Vergiate. L’artista Chicco Colombo, grande esperto di Kamishibai, guiderà bambini e genitori nel crearedei ritratti con la tecnica del collage – Qui il programma

ANGERA – Domenica pomeriggio al Kapannone dei libri, in occasione della mostra Di regine, cappellai e conigli bianchi dedicata ad Alice nel paese delle meraviglie, i bambini guidati dall’educatrice museale Ileana Trovarelli potranno creare delle speciali cartoline ispirate al racconto di Carrol con Mail Art in Wonderland– Scopri di più

LUVINATE – “I fiumi, le strade della storia” nella mostra allestita dai bambini della primaria di Luvinate. La mostra interattiva propone un viaggio tra le antiche civiltà dei fiumi nei diversi continenti. Visitabile fino a domenica 26 maggio al centro sociale di Luvinate – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – Fino al 24 maggio durante gli orari di apertura della biblioteca e il sabato mattina è possibile prenotare Library escape – Il segreto della felicità, un gioco di squadra che è una caccia al tesoro tra gli indizi lasicati in biblioteca, adatto anche a famiglie con bambini – I dettagli

SPORT

SOLBIATE ARNO – Torna il Torneo Bim Bum Bam, tutti in campo per crescere e divertirsi sabato 25 maggio. Come nella passata edizione, senza squadre già decise, “mischiando” squadre, tifosi e piccoli calciatori, all’insegna del divertimento – Scopri di più

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue dino al 15 giugno la preima edizione del Caronnese Summer Fest: 75 partite per 9 categorie di calcio giovanile – Tutte le informazioni

LUINO – Una giornata di sport e divertimento a Luino con SportInsieme 2024. Appuntamento domenica 26 maggio con una manifestazione dedicata a tutti, ma specialmente ai bambini e ai ragazzi. Durante SportInsieme 2024 sarà premiata la squadra Luino Calcio 1910, recente vincitrice della coppa Lombardia – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

VARESE – A vedere la “Luna piena dei fiori” dalla vetta del monte Chiusarella. Gli Amici di Bregazzana organizzano l’escursione notturna per ammirare il plenilunio di primavera – Tutte le informazioni

VARESE – Quattro passeggiate a Varese per scoprire i parchi della città. I soci di quattro associazioni alla scoperta del Plis Cintura Verde sud, grazie a Comune di Varese, Associazione Nazionale carabinieri, ATS Insubria e Cai – Tutte le informazioni

CASTELNUOVO – Escursione nel Parco Pineta con “Quelli della notte”. Sabato 25 maggio a Castelnuovo Bozzente una passeggiata tra lucciole, rapaci e non solo – Tutte le informazioni

TRIVERO – Otto imperdibili appuntamenti all’Oasi Zegna, più precisamente alla Conca dei Rododendri, dove sarà possibile vivere un’esperienza immersiva avvolti dalla bellezza della natura – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

BUSTO ARSIZIO – Lunedì alle ore 18:30, presso la Sala del Camino di Villa Calcaterra si terrà un’importante tavola rotonda dal titolo “Scuola è Comunità? Riflessioni sul progetto Futuri (In)certi, sulla disaffezione scolastica e sul disagio giovanile”. L’evento è organizzato da Lilliput APS – I dettagli

VALCERESIO – L’Università Cattolica di Milano, in collaborazione con gli 11 comuni della Valceresio propone ai genitori con figli fino a 6 anni di compilare un questionario per conoscere bisogni e aspettative delle famiglie e raccogliere così dati utili a migliorare dei servizi per l’infanzia in valle – Scopri qui come partecipare

LO SGUARDO DEL PEDAGOGISTA – I figli crescono mentre i genitori a volte no. Davanti a un figlio che da bambino diventa ragazzo, anche aspettative, linguaggio, approccio e atteggiamento dei genitori devono cambiare – Leggi qui

