A Busto Arsizio la tavola rotonda su Disaffezione Scolastica e Disagio Giovanile

Lunedì 27 maggio 2024 alle ore 18:30, presso la Sala del Camino di Villa Calcaterra in via Magenta 70 a Busto Arsizio si terrà un’importante tavola rotonda dal titolo “Scuola è Comunità? Riflessioni sul progetto Futuri (In)certi, sulla disaffezione scolastica e sul disagio giovanile”. L’evento è organizzato da Lilliput APS in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto Ente Filantropico e il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

Tematiche e Obiettivi

L’incontro mira a esplorare e discutere le problematiche legate alla disaffezione scolastica e al disagio giovanile, con particolare attenzione al progetto “Futuri (In)certi”. Sarà un’occasione per riflettere sul ruolo della scuola come comunità inclusiva e per condividere esperienze e strategie volte a migliorare l’integrazione e il benessere degli studenti.

Partecipazione e Iscrizioni

L’evento è aperto a genitori, studenti, docenti e dirigenti scolastici delle scuole medie e superiori, con l’intento di coinvolgere tutti i membri della comunità educativa. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la preiscrizione entro il 25 maggio, inviando una email a event.lilliputaps@gmail.com o scansionando il QR code presente sul volantino dell’evento.

Programma della Serata

Durante la tavola rotonda, i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare interventi di esperti e di partecipare attivamente alla discussione, condividendo le proprie esperienze e idee. L’obiettivo principale è creare un dialogo costruttivo e individuare possibili soluzioni per affrontare e prevenire il disagio giovanile e la disaffezione scolastica.

Conclusioni

Questo evento rappresenta un’importante occasione per la comunità di Busto Arsizio di affrontare temi cruciali per il futuro dei giovani e per il miglioramento del sistema scolastico. La collaborazione tra genitori, studenti, insegnanti e dirigenti scolastici è fondamentale per costruire una scuola che sia realmente una comunità inclusiva e di supporto per tutti.