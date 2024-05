A Saronno la giornata multietnica

Appuntamento a domenica 26 maggio dalle 10:30 all’oratorio di via Legnani 1

Degustazione di cibi etnici, sessioni di Tai Chi, letture di storie, danze popolari e musica. Queste alcune degli eventi in programma per domenica 26 maggio a Saronno, in occasione della giornata multietnica organizzata dal coordinamento “4 passi di pace”.

L’appuntamento è all’oratorio di via Legnani 1, dalle 10:30 per tutta la giornata.

Previsti anche banchetti espositivi delle associazioni e laboratori/animazione per bambini.