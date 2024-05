“Universi femminili. L’amore è rispetto e non violenza” in scena a Barasso

Venerdì 24 maggio alle 21 nella sala Polifunzionale San Marino va in scena lo spettacolo della compagnia “Non solo Teatro” che porta in scena una libera interpretazione del libro “Quel che so di lei” di Monica Guerritore

Ci hanno insegnato a vergognarci dei nostri desideri…Ci siamo lasciate crescere i capelli e li abbiamo usati per nascondere i sentimenti… – Donne che corrono coi lupi, Clarissa Pinkola Estés

Serata di teatro a Barasso. Venerdì 24 maggio alle 21 nella sala Polifunzionale San Marino va in scena lo spettacolo della compagnia “Non solo Teatro” che porta in scena “Universi femminili. L’amore è rispetto e non violenza”, libera interpretazione del libro “Quel che so di lei” di Monica Guerritore.

«Ringrazio l’Intera Comunità Pastorale Sant’Eusebio che ha permesso alla nostra Compagnia di presentare a Barasso questo spettacolo», commenta Silvana Magnani della compagnia “Non solo teatro”.

LA TRAMA – Nel 1911 Giulia Trigona viene uccisa dal suo amante Vincenzo Paternò. Fu il primo femminicidio della storia che subì un processo ed è proprio Giulia che farà da filo conduttore a questo spettacolo. E gli altri personaggi sono figure della storia: Marianne, la Lupa, Emma Bovary, Carmen, Oriana Fallaci, tanti Universi Femminili, tante Donne accomunate dalla forza e dalla voglia di cambiare. In ognuna di esse vive un racconto immutabile, specchio di un percorso Femminile talmente reale che quando lo riconosciamo il nostro cuore ha un sussulto.

Prenderne consapevolezza può permetterci di lasciare andare le vecchie storie di ieri per specchiarci oggi in un racconto del Femminile ancora da scrivere. «Non cambiare, sii come ti hanno disegnato per me, come mi hanno raccontato tu fossi» E’ a questo disegno che la Donna si ribella.

CAST – Carla Ghielmetti è Giulia Trigona, Betty Milani è Marianne, Daniele Sommaruga è Johan, Silvia Ginocchietti è La Lupa, Monica Cerutti è Emma Bovary, Gysell Plata è Correnti Carmen, Barbara Malinverno è Oriana Fallaci, Dante Bonelli è Vincenzo Paternò.

Voce narrante: Silvana Magnani

All’arpa: Alessandra De Stefano

Supporto tecnico: Angelo Palmisano