“Disegnare per ricordare”: a Lonate Ceppino una serata aperta a tutti con l’associazione Traparentesi

Si intitola “Disegnare per ricordare” il nuovo incontro promosso dall’associazione Traparentesi di Lonate Ceppino.

L’appuntamento è per venerdì 24 maggio alle 20,30 nella sala della Biblioteca di Lonate Ceppino, in piazza Don Angelo Tettamanzi 1

«L’attività “disegnare per ricordare” ha l’obiettivo di presentare un metodo per aiutare a memorizzare in modo efficace – spiegano gli organizzatori – Non serve alcuna abilità artistica per partecipare e l’attività è davvero adatta a tutti. Inoltre questo metodo ha molteplici applicazioni: è utile come integrazione al metodo di studio per studenti, serve per professionisti che vogliono creare presentazioni e ricordare i contenuti da esporre e, in età più avanzata e trasversalmente per tutte le età, per ricordare elenchi».

Alla serata, aperta a tutti e a partecipazione gratuita, seguirà un laboratorio per i più interessati che si terrà il 31 maggio alle 20.30/22.30 (questo richiede un piccolo contributo).

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 351 7808085.