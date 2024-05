A Bisuschio uno spettacolo teatrale racconta la vita di santa Gianna Beretta Molla

Venerdì 24 maggio alle 21 al Cine Teatro San Giorgio, uno spettacolo teatrale voluto dal Movimento per la vita della Valceresio per far conoscere la storia di questa santa contemporanea

Il Movimento per la vita Valceresio invita tutta la comunità, in particolare i giovani e le famiglie, allo spettacolo teatrale “Gianna Beretta Molla. Spettacolo di donna” che racconta la vita della pediatra e madre di quattro figli, venerata come santa dalla Chiesa cattolica. “Donna meravigliosa, amante della vita, sposa, madre, medico esemplare. Offrì la sua vita per non violare il Mistero della vita”, scrisse di lei il cardinale Carlo Maria Martini.

La serata – ad ingresso gratuito – si terrà venerdì 24 maggio alle 21 al Cine Teatro San Giorgio di Bisuschio. Lo spettacolo, ideato e messo in scema dalla compagnia teatrale “Splendor del vero”, diretta da Luisa Oneto, racconta la vita di Gianna Beretta, figura particolarmente venerata da Giovanni Paolo II, che il 24 aprile 1994 la proclamò beata e il 16 maggio 2004 la proclamò santa.

L’iniziativa è stata voluta dal Movimento e Centro di aiuto alla Vita della Valceresio, con la collaborazione della rete di associazioni “Insieme per la Vita” della provincia di Varese: «Dieci anni dopo, ancora a maggio, abbiamo voluto rendere onore alla memoria di questa grande santa – spiegano gli organizzatori – Sposa felice e madre di quattro figli, ha vissuto la sua vita famigliare vicino a noi, a Ponte Nuovo di Magenta, e le sue spoglie, che riposano nel cimitero di Mesero, sono meta di incessanti pellegrinaggi».

Lo spettacolo fa conoscere la santa attraverso la vicenda di una mamma in attesa che, durante il travaglio, s’imbatte nella storia di Gianna e quindi si prepara al momento del parto sentendosi accompagnata in maniera insolita e inaspettata.

Qui la locandina dello spettacolo