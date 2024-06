Ad Origgio musica e parole con “Note in Blu” per il centenario di Rapsodia in Blu

Una serata venerdì 21 giugno una serata dedicata alla intramontabile musica di George Gershwin nel 100 anniversario di Rapsodia in Blu

Venerdì 21 giugno alle ore 21:00 ad Origgio l’evento “Note in blu”. L’iniziativa, ad ingresso libero e gratuito, si terrà a Villa Borletti, in via Dante 63.

Sarà una serata dedicata alla intramontabile musica di George Gershwin nel 100 anniversario di Rapsodia in Blu. Al pianoforte: Maria Pia Carola concertista di rilievo internazionale, già docente del Conservatorio di Milano. Narrazione a cura di Dario Monticelli.

Evento organizzato dall’associazione Officine Musicali in collaborazione con Amici di villa Borletti Origgio.