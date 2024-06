Sul grande schermo dei Giardini Estensi di Varese il cult “Buena Vista Social Club”

Tra i molti appuntamenti della rassegna Esterno Notte 2024, iniziata da pochi giorni e organizzata per il trentasettesimo anno dall’associazione Filmstudio 90, uno degli eventi speciali da non perdere si svolgerà martedì 18 giugno alle 21.45, con la proiezione del cult ‘Buena Vista Social Club’ sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese.

Il documentario, diretto da Wim Wenders, è uno dei film a tema musica più coinvolgenti della storia del cinema: per festeggiare il suo 25esimo anniversario, il film torna su grande schermo in versione restaurata 4K dalla Cineteca di Bologna. E per la rassegna è un apprezzatissimo ritorno: nell’estate del 1999 Buena Vista Social Club fu uno dei film più visti, con circa 900 spettatori, stabilendo uno dei primi di tutte le edizioni di Esterno Notte!

Sinossi: Un gruppo di vecchie glorie della musica tradizionale cubana (Compay Segundo, Ibrahim Ferrer e Omara Portuondo, fra gli altri) viene riunito dal chitarrista Ry Cooder (già sodale di Wim Wenders e autore della leggendaria colonna sonora di ‘Paris, Texas’) per realizzare un disco e una tournée. Confessioni personali, percorsi musicali, racconti di vita vissuta s’intrecciano in uno splendido affresco dove la macchina da presa di Wenders, con movimenti fluidi e avvolgenti, cattura il cristallino talento e l’insopprimibile gioia di vivere di questi straordinari musicisti.

“Pensavo di girare un documentario, e invece eravamo lì pronti a essere testimoni di una favola che nessuno avrebbe potuto immaginare.” Trailer:

Il film aderisce alla campagna ministeriale Cinema Revolution e il costo del biglietto sarà di

soli 3,50€ per tutti gli spettatori.

Biglietti acquistabili in prevendita online https://www.liveticket.it/filmstudio90/ o al botteghino

la sera dell’evento.

Per maggiori info scrivere a filmstudio90@filmstudio90.it