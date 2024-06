A Esterno Notte il film “Estranei” per una serata organizzata con Arcigay Varese

La serata nasce dalla collaborazione tra Filmstudio 90 APS e Arcigay Varese, come evento di avvicinamento al Varese Pride che si terrà sabato 22 giugno. Appuntamento per giovedì

Giovedì 13 giugno alle 21.45 ai Giardini Estensi di Varese, secondo appuntamento della rassegna cinematografica estiva Esterno Notte con la proiezione del film Estranei, diretto dall’inglese Andrew Haigh.

Una notte a Londra, in un palazzo semivuoto, Adam (Andrew Scott) fa la conoscenza del suo vicino Harry (Paul Mescal). Inizialmente Adam rifiuta di farlo entrare in casa sua, ma col passare del tempo i due inizieranno una relazione in cui condivideranno passione, fragilità e traumi vissuti. Adam, uno sceneggiatore in cerca di ispirazione, decide intanto di affrontare i fantasmi del suo passato, tornando alla sua casa d’infanzia, oltre trent’anni dopo la morte dei suoi genitori, con i quali non era mai riuscito ad esporsi totalmente.

Trailer:

La serata nasce dalla collaborazione tra Filmstudio 90 APS e Arcigay Varese, come evento di avvicinamento al Varese Pride che si terrà sabato 22 giugno. Il costo del biglietto è di 6,50€ l’intero, 5,00€ ridotto soci Filmstudio 90, Arcigay e Arci, over 65 e under 18, 4,00€ ridotto soci Filmstudio 90 under 25.

Prevendita online: https://www.liveticket.it/filmstudio90/

Programma completo rassegna Esterno Notte 2024:



Per maggiori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it