Filmstudio 90 presenta la 37esima edizione di Esterno Notte, il cinema all’aperto per grandi e bambini

Come ogni estate da 37 anni, ricomincia Esterno Notte, la rassegna estiva organizzata da Filmstudio 90 che porta il cinema all’aperto a Varese e in provincia.

La nuova edizione prenderà il via martedì 11 giugno e proseguirà fino a sabato 7 settembre, con tantissimi film che si potranno ammirare in nelle arene sotto le stelle in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio.

«La proposta di quest’anno è variegata e ricca di appuntamenti da segnarsi in agenda – dice Giulio Rossini, storico presidente di Filmstusio90 – Dal bellissimo e poetico Perfect Days all’atteso Kinds of Kindness, passando per alcuni dei film più premiati durante la scorsa stagione come Povere Creature e Anatomia di una Caduta. Naturalmente, tanto spazio anche ai migliori film italiani dell’anno come C’è ancora domani, Io Capitano, La chimera e altri titoli che non avevano trovato spazio al momento dell’uscita».

Non mancano le proposte di grandi cult del passato come Buena Vista Social Club – che torna sul grande schermo in un’imperdibile versione restaurata – e la Corta notte delle bambole di vetro, in omaggio allo scomparso regista Aldo Lado. Ci sarà intrattenimento anche per i più piccoli, con film come Garfield – una missione gustosa e Mavka e la foresta incantata.

Da segnalare alcune serate speciali come quella della proiezione di Suspiria al Grand Hotel Campo dei Fiori sabato 15 giugno (già sold out) e il concerto di Gaia Cuatro – organizzato in collaborazione con JazzAltro – martedì 3 settembre per celebrare i 20 anni di attività della band.

Oltre alla principale arena ai Giardini Estensi di Varese, Esterno Notte sarà in tanti comuni della provincia: Angera, Besozzo, Castiglione Olona, Cittiglio, Comerio, Curiglia, Ispra, Gornate Olona, Luino, Maccagno, Malnate, Marchirolo, Saltrio e Vedano Olona. La rassegna è organizzata in partenariato con il Comune di Varese, con i contributi delle altre amministrazioni comunali e il sostegno di OXO Ottica Vettore.

Per maggiori info scrivere a filmstudio90@filmstudio90.it

Qui il programma completo della rassegna