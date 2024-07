Appuntamento in municipio, a Lonate Pozzolo la proiezione di “Mixed by Erry”

Appuntamento nel cortile del Comune di Lonate Pozzolo per la proiezione gratuita del film Mixed by Erry, un film del 2023 diretto da Sydney Sibilia che racconta, con i toni divertenti della commedia, la disavventura di alcuni giovani italiani che iniziano ad arricchirsi mediante un’attività commerciale illegale nel campo della pirateria musicale.

L’appuntamento, aperto ai giovani e a tutta la cittadinanza, è in programma per mercoledì 3 luglio, alle 21.30, ed è parte del progetto Legal Heart, realizzato, dalle cooperative sociali Elaborando e Naturart. La finalità di questo intervento consiste nel far vivere ai ragazzi esperienze di gruppo in cui sperimentare un modo nuovo per vivere l’educazione alla legalità, attraverso la relazione educative e le attività pratiche.

La fruizione di questo film consentirà di stimolare nel pubblico e tra i giovani in particolare, alcune riflessioni su come sia possibile, a volte, incappare in scelte e decisioni che anche inconsapevolmente posso condurre su strade al fuori della legalità e su come, per contro, sia necessario consolidare una coscienza salda sui principi base della democrazia e della cittadinanza attiva.

La partecipazione alla serata è gratuita e in caso di pioggia si svolgerà presso la sala teatro P. Luigi Rosa di via Giovanni XXII n.59. La serata si inserisce all’interno della rassegna cinematografica estiva “esterno notte” promossa da FILMSTUDIO90. Il comune di Lonate Pozzolo propone ai giovani, da due anni, un progetto educativo denominato Legal Heart, realizzato, dalle cooperative sociali Elaborando e Naturart.

Dopo l'attività di gruppo pomeridiano realizzata in primavera, in queste settimane è attivo un CAMPUS in cui i giovani partecipanti, mediante attività educative di gruppo, si sperimentano nella conoscenza del territorio e di alcuni testimoni che si prodigano per animarlo e averne cura e nella pulizia di alcuni spazi comunali. Per il restante tempo, il gruppo è condotto lungo un percorso formativo che li aiuta a riflettere ed entrare personalmente in contatto con alcune dimensioni fondative della nostra condizione di cittadini liberi in uno Stato democratico. Chiaramente le attività sono calibrate all'età dei partecipanti e proposte in modo ludico e divertente e leggera.

Il progetto proseguirà anche a settembre 2024 con nuove attività di gruppo al pomeriggio ed eventi culturali rivolti alla comunità. Per chi fosse interessato può contattare Paolo 3492230924.