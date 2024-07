Cinema sotto le stelle con i bambini: Esterno notte 2024 per le famiglie

Inizia con un’avventura alla scoperta del Polo Nord il programma per famiglie di Esterno notte, la rassegna estiva di cinema all’aperto promossa come sempre da Filmstdio90 tra Varese e altri 16 comuni della provincia.

All’interno del ricco calendario di film ed eventi (QUI il programma completo di Esterno Notte) la rassegna riserva un’attenzione speciale ai bambini e alle loro famiglie, cui sono dedicati 13 film in altrettante serate di cinema sotto le stelle in 11 location mozzafiato e in larga maggioranza a ingresso gratuito per tutti, grandi e piccini.

Si comincia proprio con una serata a ingresso gratuito, sabato 13 luglio al Parco dei Camilliani di Marchirolo, con Titina (foto sotto), film rivelazione dell’animazione norvegese che racconta in maniera divertente e poetica una storia vera: la grande avventura alla scoperta del Polo Nord a bordo di un dirigibile di Ronald Amundsen e Umberto Nobile (assieme alla sua cagnolina Titina), un secolo fa.

Giovedì 18 luglio l’appuntamento per famiglie, sempre gratuito, è invece sul sagrato della chiesa di San Biagio a Cittiglio con il film candidato agli Oscar 2022 Lunana – il villaggio alla fine del mondo, che racconta le meraviglie del Bhutan e il segreto della felicità attraverso la storia di un giovane insegnante in un paesino di 56 anime a 4800 metri di altitudine.

Esterno Notte propone poi un doppio appuntamento per famiglie l’indomani, venerdì 19 luglio, entrambi a ingresso gratuito.

Al Parco degli alpini di Saltrio sarà proiettato Troppo cattivi, film d’animazione destinato a ribaltare il destino scontato degli antagonisti di ogni favola che si rispetti.

Contemporaneamente nel cortile di Opera Pia a Morazzone sarà proiettato Il ragazzo e la tigre, film d’animazione italiano e animalista, ambientato ai piedi dell’Himalaya. Al centro ella storia c’è la straordinaria amicizia tra un ragazzino e un cucciolo di tigre, entrambi orfani, e il loro viaggio per trovare un luogo sicuro.

Gli appuntamenti di luglio si concludono con due film: sabato 27 a Maccagno, in località Campagnano, sarà proiettato Sulle ali dell’avventura, un viaggio di ricco di suspance, panorami mozzafiato e tenacia, tra difficili equilibri ecologici e familiari (ingresso gratuito). Mentre mercoledì 31 luglio al Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona sarà proiettato Mavka e la foresta incantata, animazione ucraina ispirata a un’antica leggenda locale.

Tre invece sonoi film per bambini e famiglie, tutti a ingresso gratuito, inseriti nel calendario di Esterno Notte per il primo weekend di agosto.

Venerdì 2 agosto nell’area feste di Comerio, in collaborazione con la Pro Loco, sarà proiettato Il gatto con gli stivali 2 – l’ultimo desiderio della DreamWorks, spin-off del celebre Shrek e l’indomani, sabato 3 agosto, in piazzetta della pace a Vedano Olona sarà proiettata la commedia francese Le Petit Piaff, ambientata ella splendida isola della Réunion (in replica giovedì 22 agosto a Marchirolo, sempre a ingresso gratuito).

Infine domenica 4 agosto si torna a Maccagno, questa volta in località Cadero, per il ritorno sul grande schermo di uno dei migliori film della Pixar: l’imperdibile UP.

Tra gli appuntamenti ospitati nella splendida cornice di acqua e di stelle del lungolago di Angera, è dedicata a bambini e famiglie la serata di venerdì 9 agosto con la proiezione de “La famosa invasione degli orsi in Sicilia“, originale animazione italiana tratta da un classico per ragazzi di Dino Buzzati (ingresso gratuito).

È ispirato a un altro grande classico per ragazzi firmato da Antoine de Saint-Exupery Il piccolo principe, capolavoro dell’animazione francese al centro della speciale serata in programma per la vigilia di Ferragosto a Curiglia. La proiezione del film sarà preceduta da un cortometraggio di Pino Farè su Forcora e Monteviasco (ingresso gratuito).

L’ultimo appuntamento dedicato a bambini e famiglie in questa edizione 2024 di Esterno Notte è a Varese, ospitato dalla tensostruttura dei Giardini Estensi, dove domenica 25 agosto sarà proiettato Garfield – Una missione gustosa, aanimazione ispirata al pigro gattone rosso innamorato delle lasagne, creato da Jim Davis.

Nel mese di luglio le proiezioni inizieranno alle ore 21.30 mentre ad agosto alle ore 21.15.

Per maggiori informazioni sulla rassegna, serate gratuite e location consultare il programma completo di Esterno Notte su www.filmstudio90.it.