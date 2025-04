Casciago ed Angera piangono Emilio Molinari, medico di famiglia e viceprimario di ginecologia all’Ondoli

Sono diverse le comunità in lutto per la scomparsa di Emilio Molinari.



Medico di famiglia a Casciago, e perciò conosciuto da tutto il paese, era anche ginecologo e vice primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale C.Ondoli di Angera. Molti sono i bambini nati con lui, e altrettanti i cittadini e le mamme che ha curato nel corso della sua carriera.

A darne il triste annuncio sono la moglie Bettina e i figli Paola e Fabio con le rispettive famiglie: Paola, in particolare è nota per la sua instancabile attività di moderazione sui social, e in particolare di due gruppi molto noti ai varesini: La Varese Nascosta – di cui è stata tra le colonne e i fondatori – e Info Varese.

I funerali del dottor Molinari hanno avuto luogo oggi, mercoledì 23 Aprile alle 10.30 nella Chiesa parrocchiale di Casciago.

