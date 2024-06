La compagnia GTC mette in scena “Antigone, il filo strappato” al Teatro di Varese

All’interno della rassegna AmaTe (https://www.varesenews.it/2024/05/torna-a-varese-amate-la-rassegna-di-teatro-che-fa-bene-al-cuore/1930011/) sabato 22 giugno in scena al Teatro di Varese lo spettacolo Antigone, il filo strappato, messa in scena dal Gruppo Teatrale Crennese.

Appuntamento alle 21, il ricavato andrà a favore di comitato Maria Letizia Verga, fondazione Giacomo Ascoli e musei del Sacro Monte di Varese. Per prenotazioni: https://antigone-gtc.eventbrite.it.

Immaginiamo che la nostra vita sia come un filo e immaginiamo che i fili delle nostre vite siano tutti intrecciati tra loro.

Basterà strapparne uno solo per modificare il destino di tutti.

È lo “strappo” della protagonista a mettere in moto gli eventi che porteranno alla tragedia per tutti i personaggi.

Creonte, il sovrano della città di Tebe, è convinto che solo applicando rigorosamente la legge si possa determinare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

Antigone, adolescente ribelle e nipote di Creonte, si rifiuta di obbedire ciecamente ad una legge che non lascia spazio alla morale e ai sentimenti.

Polinice, fratello di Antigone, da tredici anni è sospeso tra la vita e la morte, tenuto in vita dalle macchine artificialmente.

La legge di Creonte ha deciso così, la morale di Antigone non lo accetta.

La tragedia non è fine a se stessa ma vuole indagare l’amore in tutte le sue forme: l’amore fraterno, l’amore filiale, l’amore per la legge, l’amore per la giustizia e l’amore per la Vita.

Non vedremo sangue e neppure morti, racconteremo semplicemente i fatti così come sono avvenuti in un luogo lontano eppure vicino, in un tempo sospeso tra passato e presente, convinti che il passare dei secoli non abbia cambiato i bisogni dell’Uomo.