Giro di boa per il “Piede d’Oro” con la “Camminiamo Insieme” di Cocquio Trevisago

La prima metà del calendario del “Piede d’Oro” termina domenica 26 maggio quando a Cocquio Trevisago andrà in scena la 19a edizione della “Camminiamo Insieme”, un appuntamento che va ben oltre alla semplice prova podistica. La gara infatti è strettamente legata all’Istituto Sacra Famiglia che da molti anni è legata al Piede d’Oro di cui è partner per le attività sociali.

Anche in questa occasione il ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore di un progetto della Fondazione Istituto Sacra Famiglia (l’acquisto di attrezzature e di materiale per attività motoria e psicomotoria), a conferma della vicinanza tra i runners del Varesotto e questa realtà così radicata sul territorio. La “Camminiamo Insieme” prevede come di consueto due percorsi – il principale da 8,2 chilometri, il ridotto di 4 – disegnati tra le vie cittadine oltre al minigiro per bambini da circa 500 metri.

Ritrovo (aperto dalle ore 8), partenza e arrivo sono fissati al parco pubblico di via Marconi, alle spalle della stazione ferroviaria di Cocquio Trevisago: alle 8,45 prenderà il via il minigiro mentre alle 9 in punto lo sparo che darà lo start alla prova principale. Il costo di iscrizione è fissato in 5 euro, ridotto a 2 euro per gli under 15: la quota comprende ristoro, assistenza medica e assicurazione. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere a Emidio (339-7322618; emidio.novali@libero.it) o a Davide (339-6998863; davidepax@virgilio.it).

PIEDE D’ORO 2024 – IL CALENDARIO

3 marzo: Varese – Marciando per la Vita (L. Ponti | I. Bianchi)

17 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (F. Pisani | G. Banfi)

24 marzo: Cadrezzate con Osmate – Corri sul Lago di Monate (L. Ponti | F. Canale)

7 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (S. Marcolli | I. Bianchi)

14 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino (S. Marcolli | I. Bianchi)

28 aprile: Gallarate – Life Run 10 (S. Marcolli | M. Dani)

5 maggio: Malnate – Città di Malnate (S. Marcolli | M. Dani)

12 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (S. Marcolli | M. Dani)

19 maggio: Malgesso – Corri con Lidio (S. Marcolli | P. Turriziani/S. Gussoni)

26 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

9 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca

15 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight

23 giugno: Brinzio – Trofeo della Balena

7 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

14 luglio: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

15 settembre: Besozzo (Cardana) – Camminata Alpina

22 settembre: Besnate – Gsp Purple Run

29 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

6 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

20 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili