Nella chiesa di Sant’Ilario a Marnate un concerto dedicato a Puccini

Il 25 maggio 2024 alle ore 21 nella Chiesa di Sant’Ilario in Via Cislago 43, a Marnate il Coro Sinfonico e Orchestra dell’Accademia Amadeus interpreteranno un concerto della Stagione Itinerari Musicali 23/24 con in programma le grandi composizioni di Giacomo Puccini in occasione del centenario dalla sua scomparsa.

Ingresso libero con o senza prenotazione con offerta a sostegno del progetto “Caritas ambrosiana: per la salute di mamma e bambini in Ecuador”.

Per questo evento è possibile riservare il posto a sedere nelle prime file sostenendo così l’iniziativa; si può procedere alla prenotazione fino a 6 ore prima dell’evento, altrimenti sarà necessario presentarsi direttamente all’ingresso (consentito fino ad esaurimento posti anche senza prenotazione).

