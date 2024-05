Insieme all’Anpi di Induno Olona e Arcisate lungo il Sentiero della salvezza

La sezione Anpi di Induno Olona e Arcisate in collaborazione con la Cgil di Varese, organizza per sabato 25 maggio una camminata sul “sentiero della salvezza“, il percorso nei boschi di Viggiù, Saltrio e Arzo che Liliana Segre e tanti come lei, perseguitati politici e cittadini di religione ebraica, percorsero nei terribili mesi della persecuzione nazi-fascista per trovare rifugio in Svizzera.

L’escursione sarà accompagnata e guidata da Antea Franceschin, di Controvento Trekking, che ha studiato la storia dei luoghi per costruire una narrazione che rende questo percorso molto emozionante.

Il ritrovo sarà al parcheggio del cimitero di Saltrio (in via Manzoni 26) alle 9,30, mentre il rientro è previsto alle 15,30 circa. I partecipanti dovranno avere scarpe adatte (suola vibram o comunque scarponcini da montagna), acqua e pranzo al sacco, cappello e bastoncini.

Iscrizioni al numero 345 3383821 entro giovedì 23 maggio.