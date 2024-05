“Svenuta in auto a Busto Arsizio, vorrei ringraziare i ragazzi che mi hanno soccorsa”

Buongiorno,

mi chiamo Daniela e vi chiedo un aiuto per poter trovare e poter ringraziare personalmente l’angelo di nome Giacomo che ieri sera mi ha soccorsa a seguito di un malore in auto, in attesa che arrivassero mio marito ed i soccorsi. Mi trovavo in auto a Busto Arsizio, sulla via Palermo, quando a seguito di un malore ho accostato a bordo strada, svenendo mentre ero al telefono con mio marito.

Questo ragazzo con la sua compagna e i loro cani stavano passeggiando sul marciapiede e hanno subito pensato che ci fosse qualcosa di strano in quella auto accesa con le quattro frecce e quella ragazza semi dormiente. Li ringrazio perché non hanno esitato a venire subito ad aiutarmi e a soccorrermi. Questo Angelo è rimasto con me e mio marito tutto il tempo fino all’arrivo dei soccorsi. Purtroppo non ho potuto ringraziarlo di persona, in quanto sono rimasta incosciente per tutto il tempo.

Vi chiedo per cortesia di aiutarmi a trovare Giacomo e la sua compagna, perché il loro aiuto è stato prezioso, ed il minimo è poterli ringraziare di persona!

Lascio i miei contatti, nella speranza che lui legga il mio appello

Vi ringrazio davvero molto

daniela.macchi@icloud.com

https://www.facebook.com/daniela.roberto.1