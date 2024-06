Due incidenti stradali nella pioggia a Varese

Nella serata del 10 giugno Varese è stata teatro di due incidenti stradali che hanno causato notevoli disagi alla circolazione, già congestionata dalle forti piogge.

Il più impegnativo si è verificato intorno alle 20.30 alla rotatoria di viale Europa che sta all’altezza di via degli Uberti. Due automobili sono state coinvolte nella collisione, che ha visto due persone ferite: una donna di 22 anni e una di 53 anni. L’impatto è stato così violento da spingere una delle auto oltre il cordolo della strada.

La polizia locale di Varese e il 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente. Due ambulanze della Croce Rossa Italiana sono accorse per prestare soccorso, trasportando i feriti all’ospedale di Circolo in codice verde. Fortunatamente, le condizioni delle persone coinvolte non risultano gravi.

Poco prima di questo incidente, un altro scontro frontale si è verificato poco più in là, all’angolo tra via Gasparotto e via Tasso. In questo caso, non ci sono stati feriti, ma l’incidente ha ulteriormente aggravato la situazione del traffico. I due incidenti, soprattutto il secondo, hanno causato molte complicazioni alla viabilità cittadina, già messa a dura prova dalle forti precipitazioni della giornata.