“Conosci te stesso”: il TedX Busto Arsizio alla ricerca della vera essenza dell’umanità

Si terrà il prossimo 30 giugno nel Teatro Manzoni di Via Calatafimi 5 a Busto Arsizio, dalle ore 14 alle ore 18:30, la terza edizione del TEDxBustoArsizio.

Il tema di quest’anno, “Nosce Te Ipsum”, invita a conoscere sé stessi per abbracciare la complessità della propria essenza e acquisire quella autoconsapevolezza che diventa empatia, la vera essenza dell’umanità.

Dodici speaker, provenienti da diversi ambiti, condivideranno le loro storie, esperienze e visioni per il futuro: Edoardo Prati – influencer e latinista, Roberta Bruzzone – Psicologa Forense e Criminologa Investigativa, Elsa Maria Fornero – Economista e Accademica, Stefano Rossi – Psicopedagogista ed esperto di infanzia e adolescenza, Rachele Sangiuliano – ex Campionessa mondiale di pallavolo, Gianluigi Di Napoli – Fotografo e Autore, Alberto Onetti – Docente universitario e Imprenditore, Graziano Venanzoni – Ricercatore, Ludovica Rana – Musicista, Roberta Gennuso e Stefano Vivaldini – Duo Musicisti, Florinda Cambria – Docente di Filosofia della storia e del presente, Andrea Moser – Enologo.

«La terza edizione di TEDxBustoArsizio rappresenta un’occasione straordinaria per scoprire e condividere nuove brillanti idee. L’iniziativa nasce dal desiderio di portare un impatto significativo sulla comunità localeper ispirare cambiamenti positivi e promuovere nuove prospettive inesplorate – ha dichiarato Lorenzo Beliusse organizzatore e licenziatario di TEDxBustoArsizio – I talk di questa edizione, nascono da un processo di auto-scoperta, di viaggi interiori e di trasformazioni personali. L’invito che facciamo è quello di ascoltare ognuno dei relatori con meraviglia e curiosità per scoprire, attraverso la poesia nascosta nelle idee che verranno presentate, nuove angolature da cui guardare il mondo che ci circonda».

L’evento è patrocinato dal Comune di Busto Arsizio: «Busto ritrova la sua edizione del celebre e seguitissimo format internazionale. Un’importante occasione di ascolto, incontro e confronto tra tematiche, saperi, esperienze, prospettive, punti di vista e sensibilità diversi – ha commentato Manuela Maffioli, Assessore all’Identità, Cultura e Sviluppo del Territorio di Busto Arsizio – Un ulteriore stimolo al pensiero, alla libera elaborazione critica e alla crescita, di cui la nostra città è sempre più ricca, oltre che vivace promotrice. Complimenti a Lorenzo Beliusse e a tutta la squadra degli organizzatori, per il lavoro decisamente complesso che hanno affrontato, anche quest’anno».

L’evento sarà aperto al pubblico, ma i posti sono limitati. Per partecipare all’evento o per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito web ufficiale di TEDxBustoArsizio all’indirizzo tedxbustoarsizio.com o seguire le pagina social Facebook, Instagram, LinkedIn o TikTok dell’evento per gli aggiornamenti in tempo reale.