Preparati, competenti e ricercati dal mondo del lavoro: chi sono i laureati dell’Insubria e della Liuc

Il XXVI rapporto di Almalaurea promuove a pieni voti le due università della provincia di Varese.

Nel rapporto presentato oggi a Trieste, si analizzano le performance di circa 300.000 laureati usciti da 78 diversi atenei.

Sia l’Università dell’Insubria sia la Liuc formano laureati molto apprezzati dal mercato del lavoro.

Le indagini, condotte a uno anno e a cinque dal raggiungimento del titolo, evidenziano che i laureati dell’Insubria hanno trovato occupazione nell’82,7% dei casi a dodici mesi e al 91,7% dopo 5 anni.

Per i laureati in economia Liuc il tasso di occupazione a un anno è dell’88% che sale al 92,6% per ingegneria. A cinque anni le percentuali sono rispettivamente del 92,5% e del 91,8%.

Lo studio comparato descritto evidenzia anche che lo stipendio di ingresso nel mercato del lavoro è di quasi 1500 euro di media per i laureati con triennale e di 1969 euro di media per chi ha la magistrale.

Spicca il grande ventaglio di opportunità dato agli studenti di Liuc di effettuare periodi di stage in azienda ( 3 studenti su 4) e soprattutto l’interesse a vivere esperienze all’estero, quasi un universitario su tre.

