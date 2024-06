Una giustizia più vicina al cittadino. A Busto Arsizio e Fagnano aprono gli uffici di prossimità

Il tribunale di Busto Arsizio si avvicina ai cittadini degli otto comuni tra Fagnano Olona e Busto Arsizio (Gorla Minore, Gorla Maggiore, Olgiate Olona, Solbiate Olona, Marnate, Castellanza) con due uffici di prossimità, due sportelli informativi dove l’utenza può ricevere supporto e depositare telematicamente atti di volontaria giurisdizione al tribunale. Uno aprirà nella sede municipale con ingresso da via Candiani 1 a Busto Arsizio, l’altro nella sede del Comune di Fagnano Olona. Saranno due punti di riferimento per rendere più accessibili e semplici i rapporti fra sistema giudiziario e cittadini.

Lo sportello di Busto Arsizio

Aprirà da giovedì 20 giugno aprirà i battenti presso la sede municipale (accesso da via Candiani 1) a Busto Arsizio.

L’ufficio di Busto Arsizio resterà aperto il giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, solo su appuntamento telefonando nei giorni di apertura allo 0331 390490 (negli altri giorni allo 0331 390117 – mail ufficiodiprossimita@comune.bustoarsizio.va.it) e sarà disponibile per il rilascio di informazioni, assistenza e gestione di pratiche di Volontaria Giurisdizione destinate al Tribunale.

Lo sportello di Fagnano Olona

Oltre allo sportello di Busto sarà aperto un ufficio anche a Fagnano Olona in piazza Cavour 9, il lunedì dalle 14.30 alle 17.30 (tel. 0331 616571, mail servizisociali@ comune.fagnanoolona.va.it). La gestione dell’Ufficio di prossimità sarà condivisa con l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona (di cui fanno parte i comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona)

Cosa si potrà fare

Presso l’Ufficio sarà possibile ricevere orientamento gratuito su servizi quali amministrazioni di sostegno, tutele, istanze al giudice tutelare in materia di minori, oltre che depositare telematicamente la relativa documentazione.Più precisamente:

-inoltrare le pratiche per l’Amministrazione di Sostegno

-richiedere un’autorizzazione al giudice tutelare

-richiedere un’autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio

-richiedere la nomina di un curatore speciale

-ricevere supporto per la compilazione della modulistica vigente presso gli uffici giudiziari v avere assistenza e -supporto sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori, amministrazioni di sostegno)

-ottenere assistenza per altri servizi della volontaria giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato

Come si è arrivati al risultato

La realizzazione dell’Ufficio di Prossimità rientra in un progetto più ampio, finanziato dall’Unione europea mediante il Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, coordinato dal Ministero della Giustizia sull’intero territorio nazionale. Il personale è stato preparato con 50 ore di lezione da parte di funzionari esperti. Nello specifico, l’Ufficio di Busto Arsizio è stato attivato in collaborazione con la Regione, il Tribunale di Busto Arsizio, con l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona e con il supporto formativo di Anci Lombardia. Il personale impiegato nei due sportelli è stato formato con cinquanta ore di corso ed è ora in grado di rispondere efficacemente alle richieste di servizi di volontaria giurisdizione.

Il taglio del nastro di Busto Arsizio

All’inaugurazione di oggi, 13 giugno, hanno preso parte il sindaco Emanuele Antonelli, l’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni, il presidente del Tribunale di Busto Arsizio Miro Santangelo, il funzionario dell’Ufficio Innovazione del Tribunale, Anna Maria Mirarco, il sindaco di Fagnano Olona, Marco Baroffio, l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fagnano Olona, Dario Moretti, e il formatore Maat per Anci Lombardia Monica Menini.

I benefici per i cittadini e per il tribunale

Come ha sottolineato il sindaco Antonelli si tratta di un’opportunità che le amministrazioni da Busto Arsizio a Fagnano hanno voluto cogliere, insieme all’Azienda del Medio Olona per supportare i cittadini e sgravare gli uffici del tribunale di Busto Arsizio che sconta difficoltà storiche e comuni a moltissime sedi giudiziarie italiane. In particolare il presidente del Tribunale di Busto, Miro Santangelo, ha specificato che la macchina giudiziaria che dirige ha una carenza di personale del 45% e che, grazie all’impegno della responsabile innovazione Anna Maria Minarco si è istituita questa rete di uffici (gli altri tre sono a Castano Primo, Canegrate e Cassano Magnago ma solo per i residenti di quei comuni, ndr) che si spera di allargare se la sperimentazione verrà implementata da Regione Lombardia. L’assessore ai Servizi Sociali ha sottolineato anche due fattori importanti: il risparmio di tempo per l’utente e il risparmio economico perchè non sarà più necessario rivolgersi ad un avvocato per sbrigare questo tipo di pratiche.