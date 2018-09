Amga cerca due operai, ecco come candidarsi

Due addetti alla manutenzione del verde pubblico e alla piccola manutenzione edile: sono le figure che AMGA Legnano S.p.A. sta cercando, dietro l’offerta di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Tra i principali requisiti: pregressa esperienza nella mansione (minimo 3 anni), licenzia media (scuola secondaria di primo grado), patente di guida categoria B.

La prova d’esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti la mansione da svolgere (nozioni generali in materia di manutenzione verde, nozioni base di falegnameria, conoscenza pratica degli strumenti e delle attrezzature comunemente utilizzate, principi di sicurezza sul lavoro e per la corretta movimentazione manuale dei carichi, etc).

Al termine dei colloqui, la commissione formulerà e approverà una graduatoria di merito dei candidati, sulla base dei punteggi conseguiti. In tale graduatoria (che avrà la validità di 24 mesi e sarà pubblicata sul sito di AMGA alla voce Bandi e Concorsi), saranno ammessi solo i candidati che avranno totalizzato a colloquio un punteggio pari o superiore a 21/30.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro lunedì 22 ottobre 2018.

Per tutti i dettagli, http://www.amga.it/avviso-di-selezione-pubblica-la-costituzione-di-rapporto-di-lavoro-tempo-indeterminato-qualita-di