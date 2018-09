Andalo, meta ideale per le vacanze invernali

L’inverno, al contrario di quello che si potrebbe pensare, è il momento ideale per fare una bella vacanza di famiglia. Tuttavia, oltre alla consueta settimana bianca, che è certamente un modo piacevole per trascorre del tempo in allegria e per creare dei ricordi indimenticabili, vi sono anche altre possibilità per quanto riguarda la montagna.

Una delle località, che più si presta a vivere delle esperienze nuove, anche durante i mesi freddi, è sicuramente Andalo, che si trova sull’Altopiano della Paganella ed ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Qui, infatti, sono presenti ben 23 piste, distribuite su 50 km, alcune delle quali specifiche per i bambini, dove possono approcciarsi per la prima volta a questa meravigliosa pratica sportiva.

Ma non finisce qui, perché è possibile svolgere numerose attività outdoor, ideali per tutte le età, come Nordic walking, ciaspolate e pattinaggio. Si trovano poi anche parchi gioco sulla neve, come il Winter Park, dotato di scivoli o di piste apposite su cui è possibile utilizzare i bob, e le piste di go kart sul ghiaccio, dove i più piccoli possono sfidare i genitori.

Dove alloggiare ad Andalo con la famiglia?

Quando si viaggia in famiglia è importante trovare alloggi comodi e confortevoli, così da non stravolgere completamente le abitudini dei più piccoli, ma anche degli adulti. Del resto, si va in vacanza, non per affaticarsi, ma per staccare la spina e per riposare.

Andalo è il posto ideale per soggiornare, in quanto qui si trovano diversi family hotel Trentino, vale a dire strutture pensate apposta per ospitare grandi e piccini. Infatti, in tali alberghi viene curato ogni aspetto, così da far sentire gli ospiti come a casa propria. Le camere sono spaziose e confortevoli, caratterizzate da più stanze, così da ricreare l’atmosfera che si respira normalmente nelle abitazioni.

Per quanto riguarda, invece, i ristoranti, vengono servite pietanze sane e gustose, ed è possibile richiedere menù appositi per i bambini e per chi soffre di intolleranze. Inoltre, vengono promosse tante attività divertenti da fare tutti insieme, o solo per i più piccoli, così da lasciare un po’ di libertà ai genitori, che possono dedicarsi al loro benessere, magari recandosi nella Spa degli hotel.

Perché scegliere la montagna d’inverno per una vacanza in famiglia?

Andare in vacanza in montagna durante il periodo invernale può dimostrarsi una scelta azzeccata, non solo perché è possibile sciare, un’attività che piace a molte persone, ma anche perché è possibile effettuare tantissime altre attività, molte delle quali all’aria aperta. Per tanto, anche i bambini e gli adulti più freddolosi possono trovare qualche cosa di entusiasmante da fare.

Ad esempio, le famiglie più dinamiche ed appassionate di natura possono pensare di praticare Nordic walking, una disciplina scandinava, che si è diffusa ormai da diversi anni in tutto il mondo. Anche pattinare può essere una buona idea, in quanto permette di fare movimento ed, al contempo, di divertirsi. Per i pargoli più spericolati e per gli adulti che vogliono tornare un po’ bambini, lo slittino può rivelarsi un’esperienza adrenalinica.

É possibile organizzare delle vere e proprie gare di velocità che coinvolgano i vari componenti delle famiglie. Inoltre, visto che le cose più semplici sono anche quelle che danno maggiore soddisfazione, perché non giocare a palle di neve o costruire un pupazzo di neve? Tuttavia, bisogna ricordare che in montagna vi sono numerosi rifugi tipici, in cui è possibile gustare prelibatezze, in grado di soddisfare i palati di tutte le età.