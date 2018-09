Vacanze in montagna, ecco perché andare ad Andalo

In Italia abbiamo un patrimonio naturalistico incredibile. Tra le cose che di certo non ci mancano sono le montagne dove andare a sciare in inverno. Tuttavia ci sono posti più belli di altri o che semplicemente preferiamo per l’aria che si respira, per i colori, le persone e i posti da visitare. Uno dei posti che amo di più è Andalo e in questo articolo vi spiego perché.

Vuoi per il suo paesaggio perfetto per coltivare la passione della fotografia, vuoi le piste sciistiche adatte a tutti e i sentieri per il trekking. Se poi uniamo anche la gastronomia del Trentino Alto Adige che potete gustare in questo comune di Trento, allora avete fatto davvero centro.

Dove di trova Andalo?

Andalo si trova nel Trentino, ciò che però la rende una meta turistica molto amata è la sua particolare posizione. Si trova a dividere Val di Non e Valle dello Sporeggio dalle Valli Giudicarie, proprio nel centro dell’altopiano di Brenta. Nella zon orientale c’è poi Paganella mentre dall’altra parte il PizGalin, parte delle Dolomiti di Brenta.

La zona è favorevole anche per raggiungere e visitare gli altri comuni dell’altopiano, in particolar modo Molveno. Se avete scelto di passare qualche giorno ad Andalo vi suggerisco di dare un’occhiata qui per il pernotto: https://www.alphotelmilano.it/it/.

Cosa fare e cosa vedere ad Andalo

1. Piste da sci, per esperti e non

Chi ama sciare conosce Andalo soprattutto per i suoi impianti sciistici. I più famosi sono quelli della Cima Paganella, alta più di 2000 metri, parte della Skirama Dolomiti Adamello-Brenta. Sono 23 in tutto le piste, in totale misurano 50 km. La più famosa e difficile è l’Olimpionica, perfetta per i veri temerari. Molte delle piste comunque sono pensate per i principianti.

Si tratta di impianti ben organizzati, in possesso delle più moderne attrezzature. Le piste sono facili da raggiungere con partenza dal paese.

2. Sentieri per il trekking

I sentieri per il trekking qui ad Andalo non mancano. Avete sicuramente l’imbarazzo della scelta. La presenza di questi percorsi rende il paese ideale non solo per le vacanze invernali ma anche quelle estive in montagna. Per quanto riguarda la difficoltà non dovete preoccuparvi perché ci sono sia sentieri facilissimi sia qualcuno adatto per gli esperti. Un suggerimento? Dovete assolutamente portarvi la macchina fotografica dietro perché di cose da fotografare lungo i percorsi ne trovate eccome. Quella che mi è piaciuta di più parte da Andalo, vi fa passare da Pradel da dove potete vedere il lago di Molveno e dopo al gruppo di Brenta.

3. I masi

Ha poco a che fare con lo sport ma è la cosa più caratteristica di Andalo paese. In passato era suddivisa in masi e, anche se dal primo dopoguerra è stata riunita, ancora oggi potete prenotare un bel tour in carrozza per ammirarli. Mentre passeggiate per il centro cittadino soffermatevi anche a vedere lo stile tradizionale e antico di alcune case. La parte inferiore fino al primo piano in muratura e quella superiore in legno. Ancor più particolare il tetto, dove le tegole sono tenute così grazie alla presenza di pietre.