Giro U23, tappa “azzurra”: vince il marchigiano Ciuccarelli

Dopo il tappone di mercoledì che ha confermato la maglia rosa e lo strapotere dello spagnolo Ayuso, il Giro d’Italia U23 ha visto una frazione di media difficoltà nella quale ha brillato un giovane italiano, Riccardo Ciuccarelli (nella foto Giro d’Italia U23)

Il 21enne di Fermo, portacolori della Biesse-Arvedi, ha vinto in solitaria sul traguardo di Andalo piazzando l’azione decisiva a 6 chilometri dal traguardo – sull’ultima salita – e quindi infliggendo distacchi piuttosto corposi a tutti. Secondo, a 26″, il norvegese Anders Johannessen (gemello di Tobias, secondo in classifica generale), terzo il colombiano Didier Merchan che ha preceduto (a 40″) un gruppetto con El Gouzi, Frigo, Voisar e Nieri.

Secondo successo in questa edizione del Giro U23 per la Biesse-Arvedi, squadra di matrice lombarda che aveva già vinto una frazione con Alessio Bonelli. Altra giornata in fuga invece per il varesino Alessandro Santaromita che ha partecipato a un’azione molto numerosa sviluppatasi nella prima parte di corsa, dove già c’era Ciuccarelli. Intanto in classifica generale entra nella top ten anche un corridore della Eolo-Kometa giovanile, il valtellinese Davide Piganzoli, da oggi decimo.

Al termine della corsa rosa giovanile mancano ora solo due frazioni: venerdì il gruppo partirà da Cavalese per arrivare a Nevegal con la salita finale da ripetere due volte. Se qualcuno vuole provare ad attaccare Ayuso, c’è spazio. Sabato infine l’ultima tappa tra San Vito al Tagliamento e Castelfranco Veneto, che non dovrebbe scuotere la classifica generale.