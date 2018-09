Auto fuori strada, ferito giovanissimo

Erano da poco passate le tre di questa mattina, domenica 9 settembre, quando si è verificato un incidente stradale in via Libertà a Morazzone.

Un giovane di 21 anni alla guida della sua auto è finito contro un muro, distruggendo il veicolo e rimanendo ferito.

Il fatto è avvenuto lungo lo stradone che porta in paese dalla rotatoria di Gazzada. Le cause del sinistro sono da ricostruire nel dettaglio, sta di fatto che al 112 è giunta la richiesta di intervento per un’auto fuori strada che ha portato sul posto ambulanza, automedica e e carabinieri della compagnia di Saronno.

Anche il 115 ha fatto uscire un’autopompa dal comando di Varese per mettere in sicurezza la strada.

Il giovane è stato immobilizzato e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Varese da un’ambulanza dell’Sos di Azzate.