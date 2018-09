Come cercare lavoro? Te lo spiega il Centro per l’Impiego

Lunedì 24 settembre alle ore 21, presso il Teatrino comunale di Villa Gonzaga, avrà luogo una conferenza organizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali – Ufficio Informalavoro del Comune di Olgiate Olona, in collaborazione col Centro per l’impiego di Busto Arsizio, il cui direttore, dottor Giovanni Cozza illustrerà il ruolo del Centro per l’impiego nel favorire la ricerca di occupazione.

La serata si rivolge non solo ai giovani, ma anche a persone che devono ricollocarsi nel mondo del lavoro. In particolare si focalizzerà l’attenzione sulle professioni più richieste nella provincia di Varese, un territorio che conta 889.090 abitanti e 62.231 imprese attive, capaci di produrre un valore che supera i 23 miliardi di euro.

I Centri per l’Impiego propongono a persone, aziende e famiglie servizi gratuiti per fare incontrare chi offre e chi cerca lavoro e garantiscono le attività amministrative legate al collocamento.

In particolare offrono: informazioni sul mondo del lavoro e della formazione, orientamento e consulenza personalizzata, incontri di gruppo sulle tecniche di ricerca del lavoro, preselezione per far incontrare lavoratrici/lavoratori e aziende, informazioni sul lavoro all’estero, supporto a chi cerca aiuto per la cura della persona o della casa, tramite lo sportello assistenti familiari, l’accesso alle selezioni nelle pubbliche amministrazioni per figure per cui non è previsto un concorso

L’assessore Gabriele Chierichetti ricorda che “questo incontro si colloca in una pluriennale serie di iniziative realizzate dal Comune di Olgiate Olona per sostenere le politiche del lavoro, molte delle quali hanno visto una significativa collaborazione col centro per l’impiego di Busto Arsizio.”