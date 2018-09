Cinquant’anni per la sede Enel di Besozzo

Una giornata di incontri per commemorare i cinquant’anni della sede dell’Agenzia Enel di Besozzo. L’evento è in programma per il primo ottobre, alle 16 e 30 quando si incontreranno i lavoratori di ieri e di oggi.

A seguire, si terrà il saluto dell’ex Dirigenti Enel, ex Capi Agenzia e responsabili Anse; commemorazione dei 50 anni della sede dell’Agenzia di Besozzo da parte dell’ex impiegato tecnico di 50 anni fa Sergio Marzetta. Durante l’incontro ci sarà la distribuzione copia dell’articolo “Sulla sponda magra del Lago Maggiore” tratto dalla rivista “Illustrazione Enel” nel dicembre 1969. Foto dei partecipanti e rinfresco.